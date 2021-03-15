На дорогах "Большой стройки" установят 66 систем "Взвешивание-в-движении": где они появятся

В ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году уже было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении". А в 2021 году планируется построить еще 66 таких пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.

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Об этом сообщается на Facebook-странице "Большой стройки".

В настоящее время установка такого комплекса проходит в Днепропетровской области на км 186 + 237 дороги М-04 недалеко от транспортной развязки, ведущей в город Каменское.

До конца года в области планируют установить еще три таких комплекса: один на трассе Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и еще два – на Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

Расположение уже установленных в Украине комплексов и планы по их установке на 2021 год можно увидеть на карте.

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"Оборудование площадки взвешивания-в-движении монтируется на всей ширине дороги и измеряет нагрузку на каждую ось автомобиля минимум трижды, - говорится в сообщении. – Высокоточное оборудование работает при температуре воздуха от -30°С до +40°С, его компоненты защищены от перегрузок, а также дождя и снега. Номерной знак, габаритные размеры, общая масса, количество осей, скорость движения и т.д. определяются автоматически".

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Необходимость установки комплексов объясняется тем, что грузовые автомобили, не соблюдающие установленные весовые нормы, наносят 90% ущерба дорогам, хотя количество самих грузовиков не превышает 10% от общего транспортного потока. В итоге за ремонт дорог, разрушенных перегруженными большегрузными автомобилями, приходится расплачиваться всем украинцам.

Как говорится в описании системы "Взвешивание-в-движении", превышение весовой нормы всего лишь на 25% увеличивает разрушительное воздействие на дорогу в три раза, что соответствует транспортному потоку из 70 500 легковых автомобилей.

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Первые комплексы габаритно-весового контроля Weight-in-Motion (WiM) заработали на дорогах осенью-2019.

Напомним, недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в ходе новой программы "Большая реставрация" объекты культурного наследия будут восстанавливаться комплексно, включая строительство и ремонт подъездных дорог.

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