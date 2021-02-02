В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури

В Україні посилюють покарання для автомобільних перевізників за порушення габаритно-вагових параметрів.
Відповідний законопроєкт № 3742 Верховна Рада прийняла в першому читанні 308 голосами.
Що зміниться:
→ Збільшаться штрафи за перевищення габаритно-вагових норм (залежать від відсотка перевантаження):
- до 2% включно – 1700 грн;
- від 2% до 5% – 5100 грн;
- від 5% до 10% – 8500 грн;
- від 10% до 20% – 17 тис. грн;
- від 20% до 30% – 34 тис. грн;
- більше 30% – 51 тис. грн.
→ Штраф за відмову від проходження габаритно-вагового контролю складе 51 тис. грн.
→ "Укртрансбезпеці" дозволять супроводжувати транспортний засіб до найближчого місця зважування і забороняти подальший рух такого транспорту.
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→ "Укртрансбезпека" зможе через суд стягувати штрафи за фури, що виявилися перевантаженими за підсумками габаритно-вагового контролю.
→ Введуть адміністративну відповідальність за правопорушення, зафіксовані на фото та відео, в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі.
Нові правила набудуть чинності, якщо законопроєкт приймуть у другому читанні, а потім його підпишуть спікер парламенту і президент.
Нагадаємо, комплекси габаритно-вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) запрацювали на дорогах восени-2019.
WiM – це розумна система збору інформації про транспортні засоби: дати і часу проїзду, температури повітря і дорожнього покриття, смуги і напрямки руху, швидкості руху і державного номерного знака, габаритів, відстані між осями, загальної маси та її розподілу по осях.
Нагадаємо, раніше був зафіксований рекордний штраф – в Києві водія фури оштрафували на 6,5 тис. євро за перевантаження.
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