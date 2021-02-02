Русский
$ 28,06
33,9
  1. Економічні новини
  2. Новини транспорту

В Україні підвищать штрафи за перевантажені фури

2 лютого, 15:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Рада дала добро на посилення покарання за порушення габаритно-вагових параметрів

В Україні посилюють покарання для автомобільних перевізників за порушення габаритно-вагових параметрів.

Реклама

Відповідний законопроєкт № 3742 Верховна Рада прийняла в першому читанні 308 голосами.

Що зміниться:

Збільшаться штрафи за перевищення габаритно-вагових норм (залежать від відсотка перевантаження):

  • до 2% включно – 1700 грн;
  • від 2% до 5% – 5100 грн;
  • від 5% до 10% – 8500 грн;
  • від 10% до 20% – 17 тис. грн;
  • від 20% до 30% – 34 тис. грн;
  • більше 30% – 51 тис. грн.

Штраф за відмову від проходження габаритно-вагового контролю складе 51 тис. грн.

Реклама

"Укртрансбезпеці" дозволять супроводжувати транспортний засіб до найближчого місця зважування і забороняти подальший рух такого транспорту.

Читайте також: Фури знищують дороги: Зеленський розповів, як вирішують проблему

В тренді
"Схеми" і неякісний бензин: як міні-НПЗ впливають на ціну пального в Україні

"Укртрансбезпека" зможе через суд стягувати штрафи за фури, що виявилися перевантаженими за підсумками габаритно-вагового контролю.

Введуть адміністративну відповідальність за правопорушення, зафіксовані на фото та відео, в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі.

Нові правила набудуть чинності, якщо законопроєкт приймуть у другому читанні, а потім його підпишуть спікер парламенту і президент.

Реклама

Нагадаємо, комплекси габаритно-вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) запрацювали на дорогах восени-2019.

WiM – це розумна система збору інформації про транспортні засоби: дати і часу проїзду, температури повітря і дорожнього покриття, смуги і напрямки руху, швидкості руху і державного номерного знака, габаритів, відстані між осями, загальної маси та її розподілу по осях.

Нагадаємо, раніше був зафіксований рекордний штраф – в Києві водія фури оштрафували на 6,5 тис. євро за перевантаження.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

авто штрафи Верховна Рада вага фури законопроекти WiM перевантаження

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Проїзд у маршрутках в Україні подорожчає: де і на скільки піднімуть
Проїзд у маршрутках в Україні подорожчає: де і на скільки піднімутьТранспорт
Шість українських вокзалів передадуть у приватні руки
Шість українських вокзалів передадуть у приватні рукиТранспорт
Поїзди в Україні стали їздити повільніше? Ми перевірили швидкість
Поїзди в Україні стали їздити повільніше? Ми перевірили швидкість "Інтерсіті"Транспорт
В Україні побудують 1400 кілометрів концесійних доріг: де саме
В Україні побудують 1400 кілометрів концесійних доріг: де самеТранспорт
Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній
Україна ввела санкції проти російських авіакомпанійТранспорт
Кіпр відкриє кордони для українських туристів: дата і правила в'їзду
Кіпр відкриє кордони для українських туристів: дата і правила в'їздуЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти