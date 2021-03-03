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"Червона зона": у Чернівецькій і Житомирській областях заборонили потяги

3 березня, 10:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В УЗ пропонують альтернативні варіанти, як дістатися до цих регіонів або виїхати з них

"Укрзалізниця" (УЗ) припиняє продаж залізничних квитків у Чернівецькій і Житомирській областях – з 7 по 12 березня. Таке рішення ухвалили через "червоний" рівень епідемічної небезпеки в цих регіонах, повідомляють новини "Сьогодні".

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Також обмежать посадку і висадку пасажирів, які придбали квитки заздалегідь, і тих, хто слідує транзитом через "червону зону".

До 6 березня включно всі пасажири з квитками зможуть дістатися до місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси почнуться до 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень.

Відео: Сьогодні

Інші мандрівники муситимуть скорегувати маршрут – сісти на потяг або вийти з нього на станціях, розташованих поза небезпечним сектором.

В УЗ жителям Чернівецької області пропонують скористатися поїздами до Києва зі станцій Тернопільської області (Заліщики, Товсте, Чортків):

  • № 357/358 Рахів – Київ
  • № 769/770 Кам'янець-Подільський – Київ.
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Також нагадують про станції, що межують з Житомирською областю:

  • Рокитне-Волинське (поїзд № 142/141);
  • Шепетівка (№ 13/14, № 43/44, № 235/236, № 97/98, № 45/46);
  • Полонне (№ 13/14);
  • Фастів (№ 142/141, № 13/14).

Крім того, станція Вінниця є транзитним хабом для потягів Західного, Одеського та Київського напрямків, нагадують в УЗ.

Нагадаємо, з 7 березня на Прикарпатті також набуває чинності заборона на посадку і висадку пасажирів. Якщо квиток куплений в або з Івано-Франківської області після 7 березня, можна сісти на потяг будь-якої станції слідування за межами області.

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Укрзалізниця квитки поїзда карантин залізничні перевезення

Джерело: Сьогодні

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