"Красная зона": в Черновицкой и Житомирской областях запретили поезда

"Укрзализныця" (УЗ) прекращает продажу ж/д билетов в Черновицкой и Житомирской областях – с 7 до 12 марта. Такое решение приняли из-за "красного" уровня эпидемической опасности в этих регионах, сообщают новости "Сегодня".
Также ограничат посадку и высадку пассажиров, которые приобрели билеты заранее, и тех, кто следует транзитом через "красную зону".
До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся до 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.
Остальным путешественникам придется скорректировать маршрут – сесть на поезд или выйти из него на станциях, расположенных вне опасного сектора.
В УЗ жителям Черновицкой области предлагают воспользоваться поездами до Киева со станций Тернопольской области (Залещики, Толстое, Чертков):
- № 357/358 Рахов – Киев
- № 769/770 Каменец-Подольский – Киев.
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Также напоминают о станциях, граничащих с Житомирской областью:
- Рокитное-Волынское (поезд № 142/141);
- Шепетовка (№ 13/14, № 43/44, № 235/236, № 97/98, № 45/46);
- Полонное (№ 13/14);
- Фастов (№ 142/141, № 13/14).
Кроме того, станция Винница является транзитным хабом для поездов Западного, Одесского и Киевского направлений, напоминают в УЗ.
Напомним, с 7 марта на Прикарпатье также вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. Если билет куплен в или из Ивано-Франковской области после 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.
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