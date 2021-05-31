Кіпр закрив авіасполучення з Білоруссю

Кіпр приєднався до списку країн-членів Євросоюзу, які закрили свій повітряний простір для польотів з Білорусі, після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

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Про це повідомляє Cyprus Mail.

Влада країни заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня. Авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, забороняється входити в білоруське повітряний простір або здійснювати рейси в і з Білорусі. Всі рейси в Білорусь скасовані.

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Нагадаємо, глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу 24 травня ухвалили рішення про заборону польотів в ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликали європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

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Як відомо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега.