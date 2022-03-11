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Як виїхати зі зони бойових дій – список евакуаційних поїздів Укрзалізниці на 11 березня

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 08:59
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Укрзалізниця продовжує вивозити громадян із небезпечних місць через вторгнення Росії
Список евакуаційних поїздів Укрзалізниці на 11 березня
Список евакуаційних поїздів Укрзалізниці на 11 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

По Україні та за кордон курсують евакуаційні потяги Укрзалізниці, які вивозять громадян із гарячих точок.

У соцмережах компанії опублікували графік з актуальними напрямками руху на 11 березня.

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Пасажири, які виїжджають зі східних областей, можуть скористатися послугою безкоштовно. Усі міжнародні поїзди, крім угорських, також перевозять біженців без оплати за проїзд.

Рейси з Києва:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів;
  • 17:00 – №743 Київ – Львів;
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук;
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів;
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець;
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп;
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса;
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель;
  • 21:50 – №15 Харків – Рахів;
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці;
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці;
  • 22:37 – №91 Київ – Львів;
  • 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород;
  • 22:49 – №138 Хмельницький – Лиман;
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

Рейси по станції Харків:

  • 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород;
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харків – Рахів;
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро;
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ.

Рейси по станції Дніпро:

  • 14:00 – №731 Дніпро – Львів;
  • 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по станції Запоріжжя:

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по станції Вінниця:

  • 16:41 – №772 Хмельницький – Київ;
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів;
  • 19:38 – №138 Хмельницький – Лиман;
  • 20:50 – №716 Львів – Київ;
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець;
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп.

Упродовж дня Укрзалізниця може призначати додаткові потяги на тих напрямках, де найбільше пасажирів. Попередньо відомо про рух таких поїздів 11 березня:

  • №255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00;
  • №229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40;
  • №228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00;
  • №223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00;
  • №219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50;
  • №238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32;
  • Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00;
  • №7904 Жмеринка – Львів, 14:00;
  • №7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00.

Рейси до Польщі:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Інші рейси за кордон:

  • Чоп – Захонь(Угорщина) – поїзди курсують з інтервалом у 3 години впродовж дня;
  • Мукачево – Будапешт – о 12:30 з міського вокзалу вирушить поїзд Угорської залізниці;
  • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице – поїзд до Словаччини вирушатиме об 11:35;
  • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице – потяг до Словаччини відправляється о 16:50;
  • Одеса – Тульча (Румунія) – поїзд вирушає о 23:23, з Одеси доїжджає до Ізмаїла з пересадкою на катер.

Зміни на залізниці

Із огляду на воєнний стан в країні, Укрзалізниця запустила послугу відправлення та доставки гуманітарної допомоги. Спочатку товари вантажили в евакуаційні поїзди та відправляли назад на схід.

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Від початку ініціативи перевезли 3,8 тисячі тонн гуманітарної допомоги і ще 50 товарних вагонів. Зараз між областями курсують цілі вагони з гуманітаркою, отримують її і з-за кордону – це ліки, харчі, одяг та товари для дітей.

Підтримують Україну не лише евакуаційними поїздами до інших країн. Раніше ми розповідали, що французький виробник локомотивів відмовився їх постачати в Росію. А головний російський залізничний перевізник змушений був включити режим тотальної економії.

Водночас для українських біженців у Польщі ухвалили спеціальні умови перебування впродовж 1,5 року. Полякам, які приймають українців, надаватимуть грошову підтримку по 40 злотих на день. Біженці також зможуть віддати дітей у місцеві школи й скористатися послугами лікарів.

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