Як виїхати зі зони бойових дій – список евакуаційних поїздів Укрзалізниці на 11 березня

По Україні та за кордон курсують евакуаційні потяги Укрзалізниці, які вивозять громадян із гарячих точок.
У соцмережах компанії опублікували графік з актуальними напрямками руху на 11 березня.
Пасажири, які виїжджають зі східних областей, можуть скористатися послугою безкоштовно. Усі міжнародні поїзди, крім угорських, також перевозять біженців без оплати за проїзд.
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Рейси з Києва:
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ;
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
- 15:02 – №55 Київ – Рахів;
- 17:00 – №743 Київ – Львів;
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино;
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук;
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород;
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;
- 19:48 – №95 Київ – Рахів;
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород;
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець;
- 20:21 – №59 Київ – Чоп;
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта;
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;
- 21:15 – №105 Київ – Одеса;
- 21:22 – №97 Київ – Ковель;
- 21:50 – №15 Харків – Рахів;
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці;
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці;
- 22:37 – №91 Київ – Львів;
- 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород;
- 22:49 – №138 Хмельницький – Лиман;
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький.
Рейси по станції Харків:
- 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород;
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;
- 15:09 – №15 Харків – Рахів;
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро;
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
- 21:43 – №7 Харків – Одеса;
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ.
Рейси по станції Дніпро:
- 14:00 – №731 Дніпро – Львів;
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.
Рейси по станції Запоріжжя:
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.
Рейси по станції Вінниця:
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ;
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;
- 18:07 – №055 Київ – Рахів;
- 19:38 – №138 Хмельницький – Лиман;
- 20:50 – №716 Львів – Київ;
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород;
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець;
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта;
- 23:26 – №059 Київ – Чоп.
Упродовж дня Укрзалізниця може призначати додаткові потяги на тих напрямках, де найбільше пасажирів. Попередньо відомо про рух таких поїздів 11 березня:
- №255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00;
- №229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40;
- №228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00;
- №223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00;
- №219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50;
- №238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32;
- Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00;
- №7904 Жмеринка – Львів, 14:00;
- №7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00.
Рейси до Польщі:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Інші рейси за кордон:
- Чоп – Захонь(Угорщина) – поїзди курсують з інтервалом у 3 години впродовж дня;
- Мукачево – Будапешт – о 12:30 з міського вокзалу вирушить поїзд Угорської залізниці;
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице – поїзд до Словаччини вирушатиме об 11:35;
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице – потяг до Словаччини відправляється о 16:50;
- Одеса – Тульча (Румунія) – поїзд вирушає о 23:23, з Одеси доїжджає до Ізмаїла з пересадкою на катер.
Зміни на залізниці
Із огляду на воєнний стан в країні, Укрзалізниця запустила послугу відправлення та доставки гуманітарної допомоги. Спочатку товари вантажили в евакуаційні поїзди та відправляли назад на схід.
Від початку ініціативи перевезли 3,8 тисячі тонн гуманітарної допомоги і ще 50 товарних вагонів. Зараз між областями курсують цілі вагони з гуманітаркою, отримують її і з-за кордону – це ліки, харчі, одяг та товари для дітей.
Підтримують Україну не лише евакуаційними поїздами до інших країн. Раніше ми розповідали, що французький виробник локомотивів відмовився їх постачати в Росію. А головний російський залізничний перевізник змушений був включити режим тотальної економії.
Водночас для українських біженців у Польщі ухвалили спеціальні умови перебування впродовж 1,5 року. Полякам, які приймають українців, надаватимуть грошову підтримку по 40 злотих на день. Біженці також зможуть віддати дітей у місцеві школи й скористатися послугами лікарів.