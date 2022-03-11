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Как выехать из зоны боевых действий – список эвакуационных поездов Укрзализныци на 11 марта

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 08:59
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Укрзализныця продолжает вывозить граждан из опасных мест в областях Украины из-за вторжения России
Список эвакуационных поездов Укрзализныци на 11 марта
Список эвакуационных поездов Укрзализныци на 11 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

По Украине и за границу курсируют эвакуационные поезда Укрзализныци, вывозящих граждан из горячих точек

В соцсетях компании обнародовали график с актуальными направлениями движения на 11 марта.

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Пассажиры, выезжающие из восточных областей, могут воспользоваться услугой бесплатно. Все международные поезда кроме венгерских также перевозят беженцев без оплаты за проезд.

Рейсы из Киева:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов;
  • 17:00 – №743 Киев – Львов;
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов;
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп;
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса;
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель;
  • 21:50 – №15 Харьков – Рахов;
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
  • 22:37 – №91 Киев – Львов;
  • 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород;
  • 22:49 – №138 Хмельницкий – Лиман;
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по станции Харьков:

  • 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород;
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.

Рейсы по станции Днепр:

  • 14:00 – №731 Днепр – Львов;
  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Запорожье:

  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Винница:

  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов;
  • 19:38 – №138 Хмельницкий – Лиман;
  • 20:50 – №716 Львов – Киев;
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп.

В течение дня Укрзализныця может назначать дополнительные поезда на тех направлениях, где больше всего пассажиров. Предварительно известно о движении таких поездов 11 марта:

  • №255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00;
  • №229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40;
  • №228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00;
  • №223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00;
  • №219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50;
  • №238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32;
  • Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00;
  • №7904 Жмеринка – Львов, 14:00;
  • №7931 Авдеевка – Днепр, 15.00.

Рейсы в Польшу:

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Другие рейсы за границу:

  • Чоп – Захонь (Венгрия) – поезда курсируют с интервалом в 3 часа в течение дня;
  • Мукачево – Будапешт – в 12:30 с городского вокзала отправится поезд Венгерской железной дороги;
  • № 8661 Чоп – Чиерна-над Тисоу – Кошице – поезд в Словакию будет отправляться в 11:35;
  • № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице – поезд в Словакию отправляется в 16:50;
  • Одесса – Тульча (Румыния) – поезд отправляется в 23:23, из Одессы доезжает в Измаил с пересадкой на катер.

Изменения на железной дороге

Учитывая военное положение в стране, Укрзалізниця запустила услугу отправления и доставки гуманитарной помощи. Сначала товары грузили в эвакуационные поезда и отправляли обратно на восток.

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С начала инициативы перевезли 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи и еще 50 товарных вагонов. Сейчас между областями курсируют целые вагоны с гуманитаркой, получают ее и из-за границы – это лекарства, продукты, одежда и товары для детей.

Поддерживают Украину не только эвакуационными поездами в другие страны. Раньше мы рассказывали, что французский производитель локомотивов отказался их поставлять в Россию. А главный российский железнодорожный перевозчик вынужден был включить режим тотальной экономии.

В то же время, для украинских беженцев в Польше приняли специальные условия пребывания в течение 1,5 года. Полякам, принимающим украинцев, будут оказывать денежную поддержку по 40 злотых в день. Беженцы также могут отдать детей в местные школы и воспользоваться услугами врачей.

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