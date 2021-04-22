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Вантажівки та автобуси з Білорусі подорожчають: Україна зважилася на 35%-ве мито

22 квітня, 15:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фахівці Мінекономіки провели розслідування і з'ясували, що Білорусь порушила угоду про вільну торгівлю з Україною

Україна введе мито на імпорт автобусів, вантажних і деяких автомобілів спецзнаначенія з Білорусі. Розмір мита – 35% від митної вартості. Причиною стали "дискримінаційні та недружні дії" Білорусі стосовно українських виробників авто. Мито вводиться з 2 травня. Його скасують тільки тоді, коли Білорусь припинить утискати українських виробників.

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Таке рішення прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Фахівці комісії провели розслідування і з'ясували, що уряд Білорусі створює бар'єри для поставок в цю країну автомобілів з України. Зокрема, це введення утилізаційного збору, а також нерівні умови участі в держзакупівлі.

"Такі дії Республіки Білорусь суперечать статтям Договору про зону вільної торгівлі ... і вважаються дискримінаційними та недружніми", – вирішили в МКМТ.

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Крім автобусів і вантажівок, спецмито стосуватиметься таких спецавтомобілів:

  • вантажних авто для аварійного ремонту;
  • автокранів;
  • збиральних авто для доріг;
  • поливомийні машин;
  • автомобілів-майстерень;
  • автогідропідйомників.

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Нагадаємо, за 2020 рік Україна імпортувала з Білорусі автобусів на 38 млн доларів – це 60% загального імпорту автобусів. На вантажівки з Білорусі Україна витратила 34 млн доларів, спецавто – 4 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Харків запускає спільне виробництво автобусів з турецькою компанією. У 2021 року місто закупить близько 150 автобусів різного класу, а ще 350 машин зберуть місцеві підприємства.

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також Запорізький автозавод зібрався продавати автобуси в Європу.

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