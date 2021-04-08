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Харків запускає спільне з турецькою компанією виробництво автобусів

8 квітня, 18:23

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У місті будуть створені нові робочі місця, каже в.о. мера Ігор Терехов

Харківська міська рада і турецька компанія з виробництва автобусів Karsan у четвер, 8 квітня, підписали Меморандум про наміри співробітництва, у рамках якого місто отримає новий якісний громадський транспорт.

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Як повідомив сайт міськради, частину його вироблятимуть у Харкові.

Як пояснив виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов, протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів Karsan, які стануть основою для створення в місті муніципального автобусного громадського транспорту.

8-метровий автобус Karsan

8-метровий автобус Karsan

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"У понеділок я особисто ознайомився з виробництвом цих автобусів. Вони просторі, з низькою підлогою, з антивандальним покриттям. Це автобуси зовсім іншого рівня і класу, і вони будуть муніципальними. Це дозволить нам утримувати тарифи і забезпечувати стабільність перевезень", – розповів він.

2021 року Харків закупить близько 150 автобусів різного класу: 8-метрові автобуси курсуватимуть у години пік, 6-метрові – коли трафік буде меншим.

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6-метровий автобус Karsan

6-метровий автобус Karsan

Решту автобусів складатимуть у Харкові. Наразі тривають перемовини з місцевим бізнесом, сказав Терехов.

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"Ми домовилися з нашими турецькими партнерами про те, що ці автобуси будуть складати у нас в місті. Для цього ми створимо близько 300 робочих місць. На базі якого підприємства це буде відбуватися, вирішуватимуть турецькі інвестори. Але переговори з місцевим бізнесом вже ведуться. Для Харкова це економічно вигідний проєкт", – заявив він.

Нагадаємо, два місяці тому Терехов заявив, що у Харкові випускатимуть трамваї як для потреб міста, так і для всієї України.

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Харків Меморандум автобуси Ігор Терехов Karsan
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