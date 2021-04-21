Україна втрачає мільярди гривень на квітах: проти імпортних троянд ввели драконівські заходи

Щороку Україна імпортувала квітів майже на 200 млрд грн, а свої виробники в цей час зазнавали збитків

Щоб не втрачати мільярди гривень на привізних квітах, Україна запровадить спеціальні заходи щодо імпорту зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту.

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Газета "Урядовий кур'єр" опублікувала рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) від 16 квітня, яке набуде чинності через 30 днів.

Це рішення було прийнято після спеціального розслідування, проведеного за ініціативою провідного українського виробника – ТОВ "Асканія-Флора" – і зачіпало період з початку 2017 року по середину 2020 року. За цей час імпорт троянд в Україну в абсолютних показниках зріс на 71,4%, частка імпорту щодо виробництва – на 72,3%, а в споживанні – на 40,1%.

При збільшенні обсягів видимого споживання троянд в Україні на 20,4%, обсяги виробництва "Асканія-Флора" впали на 26,3%, продажу – на 25,3%, експорту – на 79,2%, а ціни продажів були суттєво нижчими за собівартість при зростанні останньої на 23,1%.

Розслідування показало, що вартість імпортних троянд за період розслідування була нижчою за ціну і собівартість вітчизняних троянд, і різниця між ними на середину 2020 року зросла на 22,6% і на 33,7% відповідно.

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Тому Україна на три роки запроваджує спецмито на троянди. Через місяць воно становитиме 56%; через 12 місяців з дня застосування спецзаходів – 44,80%; через 24 місяці – 35,84%.

Згідно з рішенням МКМТ, дія таких спеціальних заходів не поширюється на імпорт в Україну троянд з шести десятків держав (більше половини з яких представляють Африканський континент): Азербайджану, Анголи, Афганістану, Бангладеш, Білорусі, Беніну, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутану, Вануату, Вірменії, Гаїті, Гамбії, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Демократичної Республіки Конго, Джібуті, Еритреї, Ефіопії, Єменської Республіки, Замбії, Ісландії, Казахстану, Камбоджі, Кірібаті, Киргизстану, Лаосу, Лесото, Ліберії, Ліхтенштейну, Мавританії, Мадагаскару, Малаві, Малі, Мозамбіку, Молдови, М'янми, Непалу, Нігеру, Норвегії, Південного Судану, Руанди, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегалу, Сьєрра-Леоне, Соломонових островів, Сомалі, Союзу Коморських островів, Судану, Східного Тимору, Таджикистану, Танзанії, Того, Тувалу, Туркменістану, Уганди, Узбекистану, Центральноафриканської республіки, Чаду, Чорногорії та Швейцарії.

Такі антидемпінгові заходи в насамперед торкнуться Нідерландів, які, за даними Держстату, тільки за перші два місяці 2021 року продали до України "живих дерев та інших рослин" майже на 9 млн доларів. Еквадор за цей час імпортував рослин на 1,3 млн доларів.

Нагадаємо, 2018 року імпорт квітів і бутонів до України зріс до 7803 тонн на 7 млрд доларів (близько 190 млрд гривень). У трійку ключових країн-імпортерів увійшли Нідерланди (близько 97 млрд гривень), Еквадор (44,3 млрд гривень) і Туреччина (16 млрд гривень). А 2017 року імпорт квітів і бутонів в Україну склав 7480 тонн на 6,8 млрд доларів (понад 185 млрд гривень).

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Також нагадаємо, що імпортери квітів, кімнатних рослин і цибулин скаржилися, що митні органи України без пояснення причин ухвалювали рішення про збільшення в 3-5 разів вартості товару, вказаного в інвойсі.

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