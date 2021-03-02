Грузія відкрилася для українців, але є обмеження. Чи можна їхати?

Грузія з 1 березня відкрила повітряні кордони для українців. Тепер цю країну можуть відвідувати вітчизняні туристи. Для в'їзду потрібне свіже негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати по прильоту.

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Але грузинський карантин бал одним із найсуворіших – з комендантською годиною і забороною на міжрегіональні пересування. Що змінилося, і варто поспішати до Грузії на відпочинок, з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Бєглєцова.

Відео: Сьогодні

Цього року серед українців очікується великий попит на путівки до Грузії, впевнений організатор міжнародних подорожей Євген Іхельзон. Він вважає, що цей напрямок навіть буде конкурувати з Туреччиною.

"У нас є 2-3 країни поруч, куди можна швидко долетіти і потрапити на море. Це Грузія, Болгарія та Туреччина. Відкриття Грузії дуже важливе – вона пропустила минулий туристичний сезон", – говорить Євген.

Щоправда, масштабних розваг відпочиваючим в Грузії поки не обіцяють. Літо буде непростим, впевнений керівник туристичної компанії з приморського міста Батумі.

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Зараз і в приміщеннях, і на вулиці – обов'язкові маски. Масові заходи під забороною. А застілля в громадських місцях обмежені в часі.

"У нас комендантська година в країні. Жодному туристу не захочеться о дев'ятій йти додому... Тільки зараз ресторанам дозволили посадку. Чекаємо поліпшень. З 15 березня обіцяли полегшити нашу долю", – розповідає Заза Гогічаїшвілі.

Але для українських туристів є і хороші новини – можна заощадити на проживанні. Готелі в Грузії найближчим часом ще будуть тримати ціни в 2-3 рази нижчими, ніж у інші сезони.

Як повідомлялося раніше, 1 лютого Грузія вперше з березня-2020 зняла всі обмеження на авіасполучення. З України одразу почали літати по два рейси на тиждень за маршрутом Київ – Тбілісі. Поступово кількість польотів збільшують.

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