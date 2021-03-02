Грузія відкрилася для українців, але є обмеження. Чи можна їхати?

Грузія з 1 березня відкрила повітряні кордони для українців. Тепер цю країну можуть відвідувати вітчизняні туристи. Для в'їзду потрібне свіже негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати по прильоту.
Але грузинський карантин бал одним із найсуворіших – з комендантською годиною і забороною на міжрегіональні пересування. Що змінилося, і варто поспішати до Грузії на відпочинок, з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Бєглєцова.
Цього року серед українців очікується великий попит на путівки до Грузії, впевнений організатор міжнародних подорожей Євген Іхельзон. Він вважає, що цей напрямок навіть буде конкурувати з Туреччиною.
"У нас є 2-3 країни поруч, куди можна швидко долетіти і потрапити на море. Це Грузія, Болгарія та Туреччина. Відкриття Грузії дуже важливе – вона пропустила минулий туристичний сезон", – говорить Євген.
Щоправда, масштабних розваг відпочиваючим в Грузії поки не обіцяють. Літо буде непростим, впевнений керівник туристичної компанії з приморського міста Батумі.
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Зараз і в приміщеннях, і на вулиці – обов'язкові маски. Масові заходи під забороною. А застілля в громадських місцях обмежені в часі.
"У нас комендантська година в країні. Жодному туристу не захочеться о дев'ятій йти додому... Тільки зараз ресторанам дозволили посадку. Чекаємо поліпшень. З 15 березня обіцяли полегшити нашу долю", – розповідає Заза Гогічаїшвілі.
Але для українських туристів є і хороші новини – можна заощадити на проживанні. Готелі в Грузії найближчим часом ще будуть тримати ціни в 2-3 рази нижчими, ніж у інші сезони.
Як повідомлялося раніше, 1 лютого Грузія вперше з березня-2020 зняла всі обмеження на авіасполучення. З України одразу почали літати по два рейси на тиждень за маршрутом Київ – Тбілісі. Поступово кількість польотів збільшують.
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