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Грузія відкрила небо: куди можна полетіти з України

1 лютого, 11:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Туристичні поїздки все одно залишаються під забороною

Сьогодні, 1 лютого, Грузія вперше з березня-2020 зняла всі обмеження на авіасполучення. З України в цю країну перший час будуть літати по два рейси на тиждень за маршрутом Київ – Тбілісі. Надалі кількість польотів збільшать до чотирьох на тиждень. А з 9 лютого планують запустити і рейси в Батумі.

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В країну пускатимуть тих, хто пройде вакцинацію від коронавірусу.

Поки ж в Грузію можуть відправитися тільки деякі категорії українців:

  • представники дипломатичних представництв, міжнародних організацій, акредитованих в Грузії, і члени їхніх сімей;
  • члени офіційних делегацій;
  • громадяни, які їдуть у справах бізнесу на запрошення грузинських компаній;
  • люди, один з членів сім'ї яких є громадянином Грузії;
  • члени гуманітарних місій;
  • люди, які отримали від Грузії статус особи без громадянства або статус біженця;
  • водії вантажних автомобілів, поїздів, залучених до перевезення товарів і послуг, і екіпажі літаків.

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Іноземці повинні за свої кошти пройти восьмиденний обов'язковий карантин або кожні 72 години здавати тест на COVID-19.

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Нагадаємо, в березні 2020 року закрила кордони для іноземців, за винятком особливих випадків, і припинила авіасполучення в усіх напрямках. Уряд Грузії багато разів переносила дату відновлення регулярного міжнародного авіасполучення. Останній раз цей заборона була продовжена до 31 січня 2021 року.

Також до 31 січня в Грузії діяв жорсткий локдаун, який ввели ще в листопаді-2020. З 24 грудня по 2 січня обмеження послаблювали, але потім знову посилили.

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Грузія карантин рейси Украина авіа Тбілісі авіасполучення

Джерело: Сьогодні

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