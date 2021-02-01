Грузія відкрила небо: куди можна полетіти з України

Сьогодні, 1 лютого, Грузія вперше з березня-2020 зняла всі обмеження на авіасполучення. З України в цю країну перший час будуть літати по два рейси на тиждень за маршрутом Київ – Тбілісі. Надалі кількість польотів збільшать до чотирьох на тиждень. А з 9 лютого планують запустити і рейси в Батумі.

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В країну пускатимуть тих, хто пройде вакцинацію від коронавірусу.

Поки ж в Грузію можуть відправитися тільки деякі категорії українців:

представники дипломатичних представництв, міжнародних організацій, акредитованих в Грузії, і члени їхніх сімей;

члени офіційних делегацій;

громадяни, які їдуть у справах бізнесу на запрошення грузинських компаній;

люди, один з членів сім'ї яких є громадянином Грузії;

члени гуманітарних місій;

люди, які отримали від Грузії статус особи без громадянства або статус біженця;

водії вантажних автомобілів, поїздів, залучених до перевезення товарів і послуг, і екіпажі літаків.

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Іноземці повинні за свої кошти пройти восьмиденний обов'язковий карантин або кожні 72 години здавати тест на COVID-19.

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Нагадаємо, в березні 2020 року закрила кордони для іноземців, за винятком особливих випадків, і припинила авіасполучення в усіх напрямках. Уряд Грузії багато разів переносила дату відновлення регулярного міжнародного авіасполучення. Останній раз цей заборона була продовжена до 31 січня 2021 року.

Також до 31 січня в Грузії діяв жорсткий локдаун, який ввели ще в листопаді-2020. З 24 грудня по 2 січня обмеження послаблювали, але потім знову посилили.

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