Грузия открыла небо: куда можно полететь из Украины

Сегодня, 1 февраля, Грузия впервые с марта-2020 сняла все ограничения на авиасообщение. Из Украины в эту страну первое время будут летать по два рейса в неделю по маршруту Киев – Тбилиси. В дальнейшем количество полетов увеличат до четырех в неделю. А с 9 февраля планируют запустить и рейсы в Батуми.
В страну будут пускать тех, кто пройдет вакцинацию от коронавируса.
Пока же в Грузию могут отправиться только некоторые категории украинцев:
- представители дипломатических представительств, международных организаций, аккредитованных в Грузии, и члены их семей;
- члены официальных делегаций;
- граждане, которые едут по делам бизнеса по приглашению грузинских компаний;
- люди, один из членов семьи которых является гражданином Грузии;
- члены гуманитарных миссий;
- люди, которые получили от Грузии статус лица без гражданства или статус беженца;
- водители грузовых автомобилей, поездов, вовлеченных в перевозку товаров и услуг, и экипажи самолетов.
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Иностранцы должны за свои средства пройти восьмидневный обязательный карантин или каждые 72 часа сдавать тест на COVID-19.
Напомним, в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение во всех направлениях. Правительство Грузии много раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Последний раз этот запрет был продлен до 31 января 2021 года.
Также до 31 января в Грузии действовал жесткий локдаун, который ввели еще в ноябре-2020. С 24 декабря по 2 января ограничения ослабляли, но потом вновь ужесточили.
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