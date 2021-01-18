Лоукостери скасовують рейси з України: Wizz Air залишив тільки 11

Угорський лоукостер Wizz Air залишив в розкладі польотів з аеропорту "Київ" (Жуляни) тільки 11 рейсів до кінця січня. Ще три рейси будуть додані в лютому.

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Про це свідчить інформація в системі онлайн-бронювання авіакомпанії. А як підрахувало галузеве видання Avianews, це становить 40% від анонсованої маршрутної мережі з 35 напрямків.

До кінця січня Wizz Air літатиме за 11 маршрутами: у Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовіце та Пардубіце.

У лютому відновляться польоти до Відня, Ригу та Гданськ.

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Раніше аналогічне рішення прийняв лоукостер Ryanair, який призупинив польоти приблизно за 70% маршрутів з Києва до лютого і частково – до кінця березня.

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А лоукостер SkyUp скасував рейси в туристичний регіон Туреччини через два тижні після запуску.

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