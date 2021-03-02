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Грузия открылась для украинцев, но есть ограничения. Можно ли ехать?

2 марта, 14:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Турагенты сетуют на жесткие карантинные меры в этой стране

Грузия с 1 марта открыла воздушные границы для украинцев. Теперь эту страну могут посещать отечественные туристы. Для въезда нужен свежий негативный ПЦР-тест на коронавирус. Еще один придется сдать по прилету.

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Но грузинский карантин бал одним из самых строгих – с комендантским часом и запретом на межрегиональные передвижения. Что изменилось, и стоит спешить в Грузию на отдых, выясняла корреспондентка "Сегодня" Юлия Беглецова.

Видео: Сегодня

В этом году среди украинцев ожидается большой спрос на путевки в Грузию, уверен организатор международных путешествий Евгений Ихельзон. Он считает, что это направление даже будет конкурировать с Турцией.

"У нас есть 2-3 страны рядом, куда можно быстро долететь и попасть на море. Это Грузия, Болгария и Турция. Открытие Грузии очень важно – она пропустила прошлый туристический сезон", – говорит Евгений.

Правда, масштабных развлечений отдыхающим в Грузии пока не обещают. Лето будет непростым, уверен руководитель туристической компании из приморского города Батуми.

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Сейчас и в помещениях, и на улице – обязательны маски. Массовые мероприятия под запретом. А застолья в общественных местах ограничены во времени.

"У нас комендантский час в стране. Ни одному туристу не захочется в девять идти домой... Только сейчас ресторанам разрешили посадку. Ждем улучшений. С 15 марта пообещали облегчить нашу участь", – рассказывает Заза Гогичаишвили.

Но для украинских туристов есть и хорошие новости – можно сэкономить на проживании. Гостиницы в Грузии в ближайшее время еще будут держать цены в 2-3 раза ниже, чем в другие сезоны.

Как сообщалось ранее, 1 февраля Грузия впервые с марта-2020 сняла все ограничения на авиасообщение. Из Украины сразу начали летать по два рейса в неделю по маршруту Киев – Тбилиси. Постепенно количество полетов увеличивают.

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Источник: Сегодня

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