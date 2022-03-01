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Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": як дістатися до Польщі, Чехії та Словаччини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 10:08
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Розповідаємо про графік потягів "Укрзалізниці" за кордон
Як виїхати з України за кордон
Як виїхати з України за кордон / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Окрім евакуаційних рейсів у межах України, "Укрзалізниця" формує спеціальні потяги до Польщі, Чехії та Словаччини.

Про їхній графік "Укрзалізниця" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Так, 1 березня заплановані рейси:

  • Львів – Хелм о 13:30;
  • №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм о 14:00;
  • з міста Чоп до Чехії, що робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії загалом. Відправляється орієнтовно о 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.

Проїзд до Варшави

"Укрзалізниця" також причепить додаткові вагони до потяга №67 Київ – Варшава, щоб забезпечити виїзд передусім жінок та дітей з Києва.

На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний потяг з польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час.

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Потяг відправиться з Київського вокзалу о 19:13.

Як відбувається посадка на потяги

Посадка на потяг здійснюється за таких умов:

  • наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта;
  • пріоритет надається жінкам та дітям;
  • проїзд безкоштовний.

Раніше ми розповідали, які евакуаційні рейси "Укрзалізниця" запустила по території України.

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Також ми розповідали, які обмеження встановили на посадку та висадку пасажирів.

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