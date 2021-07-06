Дорога президентів. На трасі до Молдови розгорнули "Велике будівництво"

Наша країна пообіцяла відремонтувати дорогу в меморандумі, який підписали президенти України і Молдови

Дорогу Немирів - Ямпіль вже ремонтують / Фото: president.gov.ua, Укравтодор

Цього року відремонтують 116 км траси Р-08 Немирів – Ямпіль. Вона з'єднує Україну з Молдовою і відома як "дорога президентів". Роботи у Вінницькій області стартували, вони ведуться в ході програми президента "Велике будівництво". На дорозі працює 300 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Передбачено не тільки оновлення покриття, але і ремонт п'яти мостів.

Оновлення дороги – це крок до реалізації Меморандуму щодо розвитку транзитно-транспортного потенціалу між двома країнами, який підписали на початку року президенти України і Молдови, уточнили у Вінницькій ОДА.

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Дорога Немирів – Ямпіль – це частина маршруту Київ – Кишинів / Фото: Укравтодор

"Якщо зараз поїдете дорогами Вінниччини, побачите, що у регіоні за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" йде реконструкція доріг, старих доріг, до яких не доходили дуже багато років. Якісні дороги та інфраструктура –це не лише про комфорт, це про безпеку, про підвищення рівня життя та розвиток всього регіону.А ще це робочі місця", – наголосив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Нещодавно заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що одне із завдань програми – зшити Україну дорогами європейської якості. Зокрема, завершити оновлення траси Стрий – Ізварине, Яка проходить через всю Україну з Заходу на Схід, планується до 30-річчя Незалежності.

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Нагадаємо, також в рамках "Великої будівництва" у Вінницькій області осучаснюють лікарні.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":