Дорога президентов. На трассе в Молдову развернули "Большую стройку"

Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы

Дорогу Немиров - Ямполь уже ремонтируют / Фото: president.gov.ua, Укравтодор

В этом году отремонтируют 116 км трассы Р-08 Немиров – Ямполь. Она соединяет Украины с Молдовой и известна как "дорога президентов". Работы в Винницкой области стартовали, они ведутся в ходе программы президента "Большая стройка". На дороге работает 300 единиц дорожно-строительной техники. Предусмотрено не только обновление покрытия, но и ремонт пяти мостов.

Обновление дороги – это шаг к реализации Меморандума относительно развития транзитно-транспортного потенциала между двумя странами, который подписали в начале года президенты Украины и Молдовы, уточнили в Винницкой ОГА.

Реклама

Дорога Немиров – Ямполь – это часть маршрута Киев – Кишинев / Фото: Укравтодор

"Если сейчас поедете по дорогам Винницкой области, увидите, что в регионе по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" идет реконструкция дорог, старых дорог, к которым не доходили очень много лет. Качественные дороги и инфраструктура – это не только о комфорте, это о безопасности, о повышении уровня жизни и развитии всего региона. А еще это рабочие места", – отметил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что одна из задач программы — сшить Украину дорогами европейского качества. В частности, завершить обновление трассы Стрый – Изварино, которая проходит через всю Украину с Запада на Восток, планируется к 30-летию Независимости.

Реклама

Напомним, также в рамках "Большой стройки" в Винницкой области осовременивают больницы.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":