Дорога для туристів і важлива місцева траса: в регіонах триває "Велике будівництво"

Президентська програма дійшла до ремонту дороги на Закарпатті, а у Полтавській області вже закінчили роботи на важливому об'єкті

В регіонах України тривають ремонти і будівництво доріг за програмою президента "Велике будівництво":

на Закарпатті взялися за ремонт ділянки дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород дороги в Перечині;

на Полтавщині повністю відновили місцеву дорогу до обласного центру.

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Про це повідомили заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка в Facebook і пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

На трасі Львів – Самбір – Ужгород вже зняли верхній шар полотна фрезеруванням, а далі влаштують основу методом холодного ресайклінгу. На одній зі смуг готуються до укладання вирівнюючого і верхнього шарів покриття.

"Це туристичний маршрут. Потік туристів тут за останні роки збільшився – багато бажаючих туристів приїжджають сюди, щоб милуватися природою в селах Лушмори, Лікіцари та інших", – зазначив Петрушка.

За його словами, популярний у туристів і сам Перечин, де знаходяться Лавандовая гора, Хресна дорога, сироварня і єдиний в світі пам'ятник листоноші Федору Фекеті.

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Одне із завдань – забезпечити комфортні умови проїзду до туристичних об'єктів Закарпаття. З поліпшенням інфраструктури до європейського рівня, на думку заступника голови ОДА, збільшаться і можливості кожної громади регіону.

Ремонт дороги у Перечині

На дорозі обласного значення О-1719360 Шили – Надержинщина – Полтава вже завершилися ремонтно-відновлювальні роботи. З урахуванням поточного середнього ремонту, проведеного в минулому році, загальна протяжність відновленого ділянки склала більше 10 кілометрів.

"За два роки підрядники Агентства місцевих доріг повністю відремонтували дорогу Шили – Надержинщина – Полтава по всій протяжності. Цього року відремонтували майже 4 кілометри дороги. Всього суцільним асфальтобетоном покрито майже 10 кілометрів автодороги", – поділився подробицями голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

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У 2020 році в ході "Великий будівництва" був відремонтований 7-кілометрову ділянку від Полтави до Надержинщина. В цьому році дорожники закінчили ремонт, відновивши відрізок від Надержинщина до села Шили протяжністю 3,6 км. Вартість проведених у 2021 році робіт склала 30 млн гривень.

В ході ремонту дорожники повністю відфрезерували старе дорожнє покриття і поклали два шари асфальтобетону. Були також розчищені й укріплені узбіччя. На оновленій дорозі нанесена дорожня розмітка і встановлені дорожні знаки.

"Велике будівництво" на Польтавщині

Нагадаємо, в Очакові Миколаївської області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почали реконструкцію стадіону "Артанія".

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Всього у 2021 році в рамках "Великого будівництва" в Україні має бути відремонтовано та побудовано 2000 км доріг місцевого значення та 4500 км – державного. Також будуть відновлені 150 мостів і штучних споруд. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.