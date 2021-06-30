Дорога для туристов и важная местная трасса: в регионах продолжается "Большая стройка"

Президентская программа добралась до ремонта дороги на Закарпатье, а в Полтавской области уже закончили работы на важном объекте

В регионах Украины продолжаются ремонты и строительство дорог по программе президента "Большая стройка":

на Закарпатье взялись за ремонт участка дороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород дороги в Перечине;

на Полтавщине полностью восстановили местную дорогу к областному центру.

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Об этом сообщили заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка в Facebook и пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

На трассе Львов – Самбор – Ужгород уже сняли верхний слой полотна фрезерованием, а дальше устроят основание методом холодного ресайклинга. На одной из полос готовятся к укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

"Это туристический маршрут. Поток туристов здесь за последние годы увеличился — много желающих туристов приезжают сюда, чтобы любоваться природой в селах Лушморы, Ликицары и других", — отметил Петрушка.

По его словам, популярен у туристов и сам Перечин, где находятся Лавандовая гора, Крестная дорога, сыроварня и единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете.

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Одна из задач — обеспечить комфортные условия проезда к туристическим объектам Закарпатья. С улучшением инфраструктуры до европейского уровня, по мнению заместителя главы ОГА, увеличатся и возможности каждой громады региона.

Ремонт дороги в Перечине

На дороге областного значения О-1719360 Шилы – Надержинщина – Полтава уже завершились ремонтно-восстановительные работы. С учетом текущего среднего ремонта, проведенного в прошлом году, общая протяженность восстановленного участка составила более 10 километров.

"За два года подрядчики Агентства местных дорог полностью отремонтировали дорогу Шилы – Надержинщина – Полтава по всей протяженности. В этом году отремонтировали почти 4 километра дороги. Всего сплошным асфальтобетоном покрыто почти 10 километров автодороги", – поделился подробностями глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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В 2020 году в ходе "Большой стройки" был отремонтирован 7-километровый участок от Полтавы до Надержинщины. В этом году дорожники закончили ремонт, восстановив отрезок от Надержинщины до села Шилы протяженностью 3,6 км. Стоимость проведенных в 2021 году работ составила 30 млн гривен.

В ходе ремонта дорожники полностью отфрезеровали старое дорожное покрытие и уложили два слоя асфальтобетона. Были также расчищены и укреплены обочины. На обновленной дороге нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.

"Большая стройка" на Полтавщине

Напомним, в Очакове Николаевской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начали реконструкцию стадиона "Артания".

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Всего в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине должно быть отремонтировано и построено 2000 км дорог местного значения и 4500 км – государственного. Также будут восстановлены 150 мостов и искусственных сооружений. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.