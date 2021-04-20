Більше не безкоштовно. "Укрпошта" оновила тарифи на доставку замовлень з OLX

Фіксована плата за відправлення буде діяти тимчасово і не поширюється на посилки, які важчі за 30 кілограмів

"Укрпошта" встановила фіксований тариф на доставку всіх замовлень з торговельного онлайн-майданчику OLХ. З 19 квітня по 30 червня вартість всіх відправлень становитиме 25 гривень. З 1 березня по 18 квітня доставка була безкоштовною.

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Про це 20 квітня повідомила пресслужба національного поштового оператора.

Так, до кінця червня не буде враховуватися обсяг посилки та вага (якщо вона менша за 30 кг), а також пункт призначення.

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Більше 90% відправлень з OLХ – це посилки вагою до 5 кг. Якщо відправляти таку посилку просто так, її вартість складе 30-50 гривень.

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Згідно тарифу, доставка здійснюється в терміни до 2 днів в межах обласного центру, області та між обласними центрами. Інші види доставки в межах України – від 3 днів.

Нагадаємо, "Нова пошта" підвищила тарифи в 20 березня. Вартість відправлення всіх дрібних посилок (до 1 кг) вросла до 40-50 гривень.

Крім того, в "Укрпошті" недавно попереджали, що від її імені почали діяти шахраї. Деякі клієнти отримують листи з вимогою оплатити 2,15% митної вартості товару на міжнародне відправлення.

А про те, чому не можна розкривати незрозумілі посилки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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