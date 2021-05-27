Аеропорт "Київ" попросив про відшкодування збитків від заборони польотів в Білорусь

"Жуляни" хочуть відшкодування збитків / Фото: Аеропорт "Київ"

Аеропорт "Київ" (Жуляни) розраховує, що Кабінет міністрів введе компенсації для підприємств, які отримають збиток через припинення авіасполучення України з Білоруссю. За попередніми оцінками керівництва аеропорту, за результатами 2021 року "Київ" планував обслужити близько 160 тис. пасажирів напрямку Мінськ – Київ – Мінськ, що в грошовому еквіваленті становитиме близько 7 млн грн недоотриманих доходів.

Реклама

Про це заявив голова ради директорів Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського Денис Костржевський. Він нагадав, що аеропорт "Київ" щомісяця платить податок за оренду землі в розмірі 2,5 млн грн.

"Часткове звільнення від сплати податку було б для нас компенсацією за недоотримані доходи, на які ми розраховували в цей постковідній рік відновлення", – заявив він.

Раніше Костржевський повідомляв, що підтримує заборону на польоти в Білорусь, тому що це рішення Кабміну відстоює демократичні цінності.

Відео: Україна 24

Нагадаємо, аеропорт "Київ" закриють майже на рік, щоб модернізувати злітно-посадкову смугу. Як очікують в повітряній гавані, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 і A321. Вартість робіт по оновленню може становити від 2,5 до 5 млрд грн.