Мінус гроші та пасажири. Скільки втратить аеропорт "Київ" від заборони польотів у Білорусь

Аеропорт "Київ" (Жуляни) / Фото: Аеропорт "Київ"

Керівництво аеропорту "Київ" (Жуляни) попередило про втрату близько 10% доходів і 3-5 тисяч пасажирів на добу через припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. При цьому в повітряній гавані все одно підтримують рішення уряду, тому що воно відстоює демократичні цінності.

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Про це заявив голова ради директорів аеропорту "Київ" ім. Сікорського Денис Костржевський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З точки зору бізнесу, дійсно, для аеропорту велика втрата – білоруські рейси приносили аеропорту "Київ", який переживає складні часи, десь 10% пасажиропотоку, відповідно – близько 10% доходів. Але, як казав у відомому фільмі Дон Корлеоне: "Коли мова йде про честь сім'ї, гроші недоречні". Тому ми вважаємо, що демократичні цінності мають підтримуватися всіма засобами. І ми підтримуємо рішення уряду", – сказав Костржевський.

Відео: Україна 24

За його словами, рейси приносили близько 3-5 тисяч пасажирів на добу. Тому в аеропорту вважають не зайвою підтримку держави дотаціями за втрачені доходи.

Нагадаємо, аеропорт "Київ" закриють майже на рік, щоб модернізувати злітно-посадкову смугу. Як очікують в повітряній гавані, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 і A321. Вартість робіт з оновлення може становити від 2,5 до 5 млрд грн.