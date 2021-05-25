Русский
$ 27,43
33,49
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Мінус гроші та пасажири. Скільки втратить аеропорт "Київ" від заборони польотів у Білорусь

25 травня, 14:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Жулянам" може знадобитися допомога держави, вважає керівництво аеропорту. В цілому ідею уряду там підтримують

Аеропорт "Київ" (Жуляни)

Аеропорт "Київ" (Жуляни) / Фото: Аеропорт "Київ"

Керівництво аеропорту "Київ" (Жуляни) попередило про втрату близько 10% доходів і 3-5 тисяч пасажирів на добу через припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. При цьому в повітряній гавані все одно підтримують рішення уряду, тому що воно відстоює демократичні цінності.

Реклама

Про це заявив голова ради директорів аеропорту "Київ" ім. Сікорського Денис Костржевський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З точки зору бізнесу, дійсно, для аеропорту велика втрата – білоруські рейси приносили аеропорту "Київ", який переживає складні часи, десь 10% пасажиропотоку, відповідно – близько 10% доходів. Але, як казав у відомому фільмі Дон Корлеоне: "Коли мова йде про честь сім'ї, гроші недоречні". Тому ми вважаємо, що демократичні цінності мають підтримуватися всіма засобами. І ми підтримуємо рішення уряду", – сказав Костржевський.

Відео: Україна 24

За його словами, рейси приносили близько 3-5 тисяч пасажирів на добу. Тому в аеропорту вважають не зайвою підтримку держави дотаціями за втрачені доходи.

Нагадаємо, аеропорт "Київ" закриють майже на рік, щоб модернізувати злітно-посадкову смугу. Як очікують в повітряній гавані, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 і A321. Вартість робіт з оновлення може становити від 2,5 до 5 млрд грн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У київському метрополітені піднімуть ціни на проїзд. Скільки коштуватиме поїздка?
У київському метрополітені піднімуть ціни на проїзд. Скільки коштуватиме поїздка?Транспорт
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: списокТранспорт
Авіакомпанії тікають з аеропорту
Авіакомпанії тікають з аеропорту "Київ" в "Бориспіль": чому так відбуваєтьсяТранспорт
У Мінекономіки зобов'язали АЗС знизити ціни на пальне: скільки коштуватиме бензин
У Мінекономіки зобов'язали АЗС знизити ціни на пальне: скільки коштуватиме бензинТранспорт
"Нова пошта" змінила правила відправлення посилок за кордонЕкономіка
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти