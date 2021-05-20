Авіакомпанії тікають з аеропорту "Київ" в "Бориспіль": чому так відбувається

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

За останні роки з аеропорту "Київ" (Жуляни) в "Бориспіль" повністю або частково перейшли кілька авіаперевізників – flydubai, Buta Airways, Pegasus Airlines, Aegean Airlines. Крім того, угорський лоукостерWizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був виключно "Київ".

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Такі переходи пояснюються тим, що аеропорт "Бориспіль" – більш технологічно розвинений і в нього менші збори. Про це розповів Денис Костржевський, голова ради директорів "Мастер-Авіа" – компанії, яка керує "Жулянами".

"Якісь умови надаємо краще ми, якісь – пропонує більший аеропорт, що розташований неподалік. Це велике державне підприємство з двома смугами, більш технологічне. І прикро, що воно ще й дешевше", – цитує Костржевського Avianews.

Він додав, що у "Жулян" все ж є перевага – аеропорт розташований неподалік центру Києва. Крім того, деякі перевізники вважають за краще переміщатися з одного аеропорту в інший – щоб отримати знижки, які надаються протягом перших років польотів.

"Нова авіакомпанія після приходу використовує знижки. Згодом ці знижки знижуються, збори виходять на регулярний рівень. Тому перевізники приходять спочатку до нас, літають 2-3 роки, а потім переходять до сусіднього аеропорту. Там політали, потім знову повернулися до нас. Це нас не лякає ", – пояснив Костржевський.

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Нагадаємо, аеропорт "Київ" закриють майже на рік, щоб модернізувати злітно-посадкову смугу. Як очікують в повітряній гавані, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air – Airbus A320 і A321. Вартість робіт з оновленню може становити від 2,5 до 5 млрд грн.

Також ми писали, що аеропорт "Бориспіль" серйозно наростив пасажиропотік за рахунок українських туристів.