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Авіакомпанії тікають з аеропорту "Київ" в "Бориспіль": чому так відбувається

20 травня, 12:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У "Жулянах" пояснили поведінку авіаперевізників і назвали головну перевагу своєї повітряної гавані

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

За останні роки з аеропорту "Київ" (Жуляни) в "Бориспіль" повністю або частково перейшли кілька авіаперевізників – flydubai, Buta Airways, Pegasus Airlines, Aegean Airlines. Крім того, угорський лоукостерWizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був виключно "Київ".

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Такі переходи пояснюються тим, що аеропорт "Бориспіль" – більш технологічно розвинений і в нього менші збори. Про це розповів Денис Костржевський, голова ради директорів "Мастер-Авіа" – компанії, яка керує "Жулянами".

"Якісь умови надаємо краще ми, якісь – пропонує більший аеропорт, що розташований неподалік. Це велике державне підприємство з двома смугами, більш технологічне. І прикро, що воно ще й дешевше", – цитує Костржевського Avianews.

Він додав, що у "Жулян" все ж є перевага – аеропорт розташований неподалік центру Києва. Крім того, деякі перевізники вважають за краще переміщатися з одного аеропорту в інший – щоб отримати знижки, які надаються протягом перших років польотів.

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"Нова авіакомпанія після приходу використовує знижки. Згодом ці знижки знижуються, збори виходять на регулярний рівень. Тому перевізники приходять спочатку до нас, літають 2-3 роки, а потім переходять до сусіднього аеропорту. Там політали, потім знову повернулися до нас. Це нас не лякає ", – пояснив Костржевський.

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Нагадаємо, аеропорт "Київ" закриють майже на рік, щоб модернізувати злітно-посадкову смугу. Як очікують в повітряній гавані, це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air – Airbus A320 і A321. Вартість робіт з оновленню може становити від 2,5 до 5 млрд грн.

Також ми писали, що аеропорт "Бориспіль" серйозно наростив пасажиропотік за рахунок українських туристів.

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