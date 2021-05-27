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Аэропорт "Киев" попросил о возмещении ущерба от запрета полетов в Беларусь

27 мая, 19:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Воздушная гавань уже подсчитала потери от снижения пассажиропотока и уменьшения количества рейсов. Костржевский предложил Кабмину вариант компенсации

"Жуляны" хотят возмещения убытков

"Жуляны" хотят возмещения убытков / Фото: Аэропорт "Киев"

Аэропорт "Киев" (Жуляны) рассчитывает, что Кабинет министров введет компенсации для предприятий, которые получат убыток из-за прекращения авиасообщения Украины с Беларусью. По предварительным оценкам руководства аэропорта, по результатам 2021 года "Киев" планировал обслужить около 160 тыс. пассажиров направления Минск – Киев – Минск, что в денежном эквиваленте составит около 7 млн грн недополученных доходов.

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Об этом заявил глава совета директоров Международного аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского Денис Костржевский. Он напомнил, что аэропорт "Киев" ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2,5 млн грн.

"Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные доходы, на которые мы рассчитывали в этот постковидний год восстановления", – заявил он.

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Ранее Костржевский сообщал, что поддерживает запрет на полеты в Беларусь, т.к. это решение Кабмина отстаивает демократические ценности.

Видео: Украина 24

Напомним, аэропорт "Киев" закроют почти на год, чтобы модернизировать взлетно-посадочную полосу. Как ожидают в воздушной гавани, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 и A321. Стоимость работ по обновлению может составить от 2,5 до 5 млрд грн.

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