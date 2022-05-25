Закордонне життя: скільки коштує квартира в новобудові в Чехії

Розповідаємо, за скільки можна придбати власну квартиру в новобудові в Празі

Скільки коштують квартири в Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Кількість українців, що виїхало з початку війни до Чехії за різними оцінками становить майже 350 тис. Дехто навіть зацікавився придбанням власного житла на території держави.

Тож "Сьогодні" розповість вам, за скільки можна придбати квартиру в новобудові в столиці Чехії.

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Так, вартість квартир у Празі, за даними geoln.com, коливається від 58,8 тис. грн за кв. м. до 9,8 млн. Звісно, все залежить від розташування новобудови, ремонту, прибудинкової території, кількості кімнат тощо.

Найдешевший варіант, що нам вдалося знайти, вартує від 58,8 тис. грн за кв. м. Розміри квартир починаються від 45 м.кв. Тобто вартість їх стартує від 2,6 млн грн. Будинок розташований за 14-16 хв від станцій метро. Як зазначають в оголошенні, місце розташування дуже тихе, поблизу є природні заповідники. Багатоповерхівка має такий вигляд:

Квартири в Празі / Фото: скріншот

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Квартири в Празі / Фото: скріншот

Найдорожчий варіант, що нам вдалося знайти, вартує від 9,8 млн грн за кв. м. Розміри квартир — від 45 кв. м. Тобто вартість їх стартує від 441 млн грн. найближче метро — за 3 хв. Поряд будинку розташовані дитячий садочок, школа, супермаркети, лікарня.

До слова, забудовник цього житла той же, що і був у відомого в Чехії Танцювального будинку.

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Квартири в Празі / Фото: скріншот

Серед інших популярних варіантів (ціни вказані в гривнях за кв. м):

Квартири в Празі / Фото: скріншот

Квартири в Празі / Фото: скріншот

Квартири в Празі / Фото: скріншот

Квартири в Празі / Фото: скріншот

Купівля-продаж житла в Україні під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список сформовано на підставі заяв нотаріусів, однак він ще не остаточний і буде доповнюватися.

Раніше ми писали, скільки коштує квартира в новобудові в Німеччині та Польщі.

Також ми розповідали, що чекає ціни на квартири в Києві найближчим часом.