Життя за кордоном: за скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині

Розповідаємо, за скільки можна придбати власну квартиру в новобудові в Берліні

Скільки доведеться віддати за квартиру в новобудові / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

З початку повномасштабної війни на території України немала кількість українців виїхала саме до Німеччини. Чимало з них цікавиться не лише орендою квартири, але й купівлі.

"Сьогодні" розповість вам, скільки ж коштує придбати квартиру в новобудові в Берліні.

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В першу чергу варто зазначити, що вартість квартир формується згідно з такими показниками, як: розташування житла, якість ремонту, кількість кімнат тощо. Придбати квартиру в Берліні можна за ціною від 151,5 тис. євро до 5,6 млн євро (4,9-184,8 млн грн).

Так, розглянемо детальніше на конкретних прикладах.

Наприклад, за даними ew-realestate.de, вартість 2-кімнатної квартири в Берліні в районі Ліхтенраде із загальною площею в 56,95 м.кв. обійдеться в 306,5 тис. євро або 10,1 млн грн. Має вона такий вигляд:

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Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

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Квартира в Берліні / Фото: скріншот

1-кімнатна квартира в центрі західного Берліну із загальною площею 27,76 кв. м. коштуватиме 259,5 тис. євро або 8,5 млн грн.

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

А 3-кімнатна в центрі Берліну, в "модному районі" із загальною площею 97,54 кв. м. обійдеться вам у 757,5 тис. євро або 24,9 млн грн.

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Найдорожча квартира, що нам вдалося знайти, коштуватиме 5,6 млн євро або 184,8 млн грн. Це 8-кімнатна квартира класу люкс із загальною площею 300 м. кв.та власним участком, паркінгом, розташована в Берліні у районі Груневальд.

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Квартира в Берліні / Фото: скріншот

Купівля-продаж житла в Україні під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список сформовано на підставі заяв нотаріусів, однак він ще не остаточний і буде доповнюватися.

"Сьогодні" також поспілкувалися з експертами і дізналися, у яких містах нерухомість матиме найбільший попит.

Раніше ми розповідали, що Кабмін змінив правила компенсації за зруйноване житло для українців. Тепер отримати гроші можна буде ще за один вид нерухомості.