В Україні зграя мародерів "чистить" квартири — як вберегти себе

Ледь не щодня зʼявляються все нові й нові способи пограбування

Мародери різними способами грабують українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у складні часи активізувалася чимала кількість мародерів, які грабують квартири, будинки українців. Способи використовують різноманітні.

"Сьогодні" розповість вам про деякі з них.

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Суть схем така — дізнатися, чи є хтось у квартирі аби згодом безперешкодно її пограбувати. Наприклад, підкидають різноманітні листівки, флаєри тощо. Одним із нових способів, як повідомляють українці у соцмережах, є приклеювання скотчу на отвір для ключа, щоб відімкнути двері.

Метод грабунку / Фото: скріншот

Метод грабунку / Фото: скріншот

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Метод грабунку / Фото: скріншот

Українці настійливо просять: якщо хтось бачить подібне, то обовʼязково зривати та викидати. Таким чином ви вбережете себе та своїх близьких від мародерства.

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Безоплатна допомога

Івано-Франківське, Волинське, Львівське, Закарпатське, Чернівецьке, Рівненське, Хмельницьке, Тернопільське західноукраїнські регіональні відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) надають безоплатну допомогу у пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.

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Про це "Сьогодні" повідомили в Асоціації, а також зазначили, що одеські, запорізькі, харківські, сумські, чернігівські, білоцерківські, херсонські, миколаївські, вінницькі, житомирські, дніпропетровські та київські рієлтори беруть активну участь у виявленні ворожих воєнних колон, "міток" на спорудах, виконують інші важливі завдання, спрямовані на захист Батьківщини.

Мітки на дорогах

Ще 25 лютого на дорогах Хмельницької та Рівненської області, а також у Вінниці почали з'являтися мітки, які використовують російські окупанти для координації вторгнення.

Такі мітки помітили неподалік села Ружичанка, що межує з містом Хмельницький. Одну мітку вже замалювали в районі Баламутівки та Михалковець.

Крім того, подібні мітки помітили і у Вінниці. У підсумку правоохоронці затримали чоловіків, які малювали ці позначки.

На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки. 18-річну мешканку села Городниця Житомирської області затримали у місті Костопіль. Працівники мобільної групи поліції та місцеві жителі виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти малювала знак у вигляді хреста. Вона зізналася, що й раніше робила мітки за винагороду.

Раніше ми розповідали, що в Чернігівській області, де проходять колони ворожої техніки, окупанти залишають сміття, яке світиться від ультрафіолету.

Також ми інформували, що російські олігархи лише за перший день війни втратили чималі суми.