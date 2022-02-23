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ПриватБанк та Ощадбанк встановлюють обмеження: скільки грошей можна зняти за один день

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 лютого, 19:52
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Характер обмежень залежить від банку та способу переведення коштів у готівку
Банки встановлюють ліміти на зняття готівки
Банки встановлюють ліміти на зняття готівки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Тарифна політика конкретного банку, партнерські умови між окремими субʼєктами а відповідними установами НБУ — від цього, власне, і залежить характер обмежень на зняття готівки з платіжних карток та рахунків.

Як розповідає "НВ Бізнес", зазвичай встановлений добовий ліміт на зняття готівки у касі банку значно перевищує ліміти на зняття коштів у банкоматах. Такий ліміт може бути й повністю відсутнім.

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Локально можуть підключатися певні ліміти у разі, коли у конкретному банкоматі закінчується готівка.

Часто клієнтам банку надається можливість самостійного керування та коригування лімітами на переведення коштів у готівку через особистий кабінет на сайті відповідного банку.

ПриватБанк

Ліміти на зняття готівки у банкоматах ПриватБанку:

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  • з картки ПриватБанку — не більше 20 тис. грн за 3 години;
  • з картки українського банку — 1000 грн/зняття, не більше 10 тис. грн протягом 3 годин, не більше 15 тис. грн на добу;
  • картка закордонного банку — до 15 тис. грн/зняття, до 150 тис. грн в еквіваленті на добу.

Ліміти картки ПриватБанку на зняття готівки та оплату:

  • стандартний ліміт — еквівалент 2200 USD/день;
  • максимальна сума зняття готівкових коштів з картки ПриватБанку в банкоматі ПриватБанку не більше 20 тис. грн протягом 3-х годин. Цей ліміт не змінюється.

Знімати готівку з картки в межах залишку можна в касі відділення ПриватБанку.

Ощадбанк

У банку діють тарифи, які варіюються залежно від типу та виду платіжної картки.

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Наприклад, за тарифами платіжної картки для виплат безкоштовна видача готівки здійснюється в мережі банкоматів Ощаду та мережі банкоматів інших українських банків у сумі до 10 000 грн (ліміт). За переведення у готівку коштів понад встановлений ліміт — комісія 1,0% + 5 грн.

Детальну інформацію щодо кожної картки Ощадбанку можна дізнатися на сайті банку.

Як працюватимуть банки в режимі ЧП

У Національному банку України заявили, що у разі запровадження надзвичайного стану банківська система країни працюватиме без будь-яких змін.

"У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні НБУ.

Раніше ми розповідали, що обмінники продають українцям долар за шаленим курсом, у деяких пропозиціях ціна досягла 33 грн/дол.

Ми також писали, що чекає українську економіку після визнання Росією "ЛДНР".

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