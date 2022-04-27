Знесуть навіть уцілілі будинки? Що буде з постраждалими від окупантів містами України

Експерти кажуть, що до питання відновлення житлової інфраструктури слід підходити комплексно

Розповідаємо, що буде із житлом українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України вже завдала величезних втрат українській житловій інфраструктурі. За різними даними, частково чи повністю зруйновано понад 8 тисяч житлових будинків. Владі потрібно вирішувати питання з житлом для переселенців, а також думати, як відновлювати українські міста

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, як це краще робити – комплексно чи приймати рішення щодо кожного будинку окремо.

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Все починається з технічного обстеження

Багато жителів зруйнованих міст, звідки ЗСУ прогнали російську армію, вже змогли повернутися до своїх будинків і дізнатися, в якому вони стані. Водночас часто візуально будинок може здаватися цілим, але технічні фахівці кажуть, що його потрібно зносити.

"Був днями в Ірпені, дивився на свій приватний будинок, який вигорів від підвалу до даху. Температура була такою високою, що всередині розплавився скляний посуд, а на автомобілі біля будинку потекли легкосплавні диски. Цегляні стіни та залізобетонні перекриття виглядають цілими, але не зрозуміло, що скажуть фахівці – чи можна їх використовувати, чи потрібно зносити все і будувати заново", – розповів один з мешканців Ірпеня.

За його словами, поряд з його будинком розташована п'ятиповерхівка, в яку не потрапив жоден снаряд чи ракета – всі вибухи були поряд з будинком. Але після обстеження будівлі з’ясувалося, що у нього сильно пошкоджений фундамент. І його рекомендують зносити.

"На питання, що робити з тим чи іншим будинком дає відповідь процедура "технічного обстеження". Для його проведення є комунальні, приватні чи державні фахівці, які можуть дати експертну оцінку, в якому стані зараз конструктив будівлі. Зараз процедура для всіх одна – подаєте заявку в "Дії", щоб зафіксувати факт пошкодження майна та чекаєте, що до вас прийдуть фахівці, проведуть технічне обстеження та складуть акт, де буде вказано стан будинку", – пояснює "Сьогодні" експерт у сфері будівництва та ЖКГ, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Що робити з містами

З приватними будинками все більш-менш зрозуміло. Якщо є технічна можливість, їх відновлюватимуть, якщо ж будівлі будуть визнані зруйнованими, їх доведеться відбудовувати заново.

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А ось щодо багатоквартирних будинків, зруйнованих кварталів і навіть цілих міст – більше запитань, ніж відповідей. Адже буває так, що у мікрорайоні кілька будинків повністю зруйновано, а один стоїть цілий чи навпаки, житло встояло, але зруйновано котельні, ТЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури.

"До відновлення міст треба підходити комплексно – прив'язуватися не до зруйнованих будинків, а до вцілілої комунальної інфраструктури. До того ж, я б оцінював, наскільки той чи інший населений пункт розташований близько до кордону з Росією – це питання безпеки мешканців таких міст як Харків чи Маріуполь у майбутньому", – продовжує Олег Попенко.

За його словами, починати треба з того, що вздовж кордону з РФ вводити 50-кілометрову демілітаризовану зону.

"Можна навколо кожного міста встановити три кільця ППО, які ефективно збиватимуть ворожі ракети, але від "Градів", які б'ють на 40 кілометрів ППО не рятує. І саме з "Градів" було завдано переважну більшість руйнувань. Тому питання будівництва та життя у зоні ураження реактивною артилерією з території Росії – це питання безпеки в майбутньому", – каже Попенко.

Все залежить від можливостей інфраструктури

Наступний момент, який потрібно враховувати під час ухвалення рішення щодо відновлення тих чи інших міст – це питання комунальної інфраструктури.

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"Візьмемо Охтирку, де через бойові дії було зруйновано ТЕЦ. Наразі обговорюють плани щодо її відновлення, але вже зараз зрозуміло, що за півроку до початку опалювального сезону це зробити не вийде. Тому, на мій погляд, є сенс перевести все місто, а воно невелике – там населення до 50 тисяч людей, на електроопалення. Це буде швидше та ефективніше з точки зору безпеки – при новому обстрілі може постраждати хіба що лінія електропередач чи трансформатор, які відновити простіше, ніж відбудувати заново ТЕЦ", – продовжує Олег Попенко.

За словами експерта, відновлення зруйнованих міст, найімовірніше, вимагатиме комплексної реконструкції цілих кварталів.

"У нас знос мереж, що поставляють у будинки воду та тепло, становить близько 85%. Логічно буде, що при відновленні цілих кварталів спочатку відновлювати мережі, а потім уже житлові будинки, садочки, школи, лікарні та інші важливі об'єкти", – каже Олег Попенко.

Скільки років знадобиться

Влада обіцяє відбудувати зруйновані міста майже відразу після перемоги. Представники влади озвучують термін – близько двох років. Але експерти сумніваються у цьому.

"На сьогодні зруйновано близько 8,5 тисяч житлових будинків. Скільки ще буде зруйновано до кінця війни, невідомо, але на сьогодні, виходить, що нам уже потрібно відновити близько 40 млн квадратних метрів житла. У найкращі роки Україна будувала до 8 млн квадратних метрів на рік. Зараз цей показник – 5-6 млн квадратних метрів, а після війни буде ще меншим, адже частина техніки буде знищена, а економіка країни обвалиться", – продовжує Олег Попенко.

Таким чином на відновлення зруйнованих житлових будинків нам знадобиться 8-10 років. І це за наявності фінансування. Інакше процес відновлення може бути розтягнутий на десятиліття.

"Своїх грошей для відновлення у нас немає. Зараз точаться розмови про репарації з боку Росії. Але цей процес теж може затягнутися. Наприклад, Німеччина після Другої світової війни виплачувала десь до 2010-2012 року".

Експерт каже, що перед державою вже зараз стоїть питання – куди селити людей, які залишилися без даху над головою. І до проблеми потрібно підходити комплексно – будувати нове житло там, де є потреба у робочій силі, де є запас міцності в інфраструктури тощо.

"Ми маємо близько 12 млн переселенців, вісім з яких – це переселенці всередині України. Держава поки що не презентувала модель, як розселяти цих людей, як їх працевлаштовувати, де створювати нові робочі місця. І відповідати на ці питання потрібно максимально швидко", – резюмує Олег Попенко.

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