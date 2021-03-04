На кого розрахована програма іпотеки під 7%? Відповів міністр фінансів Марченко

Відсотки по кредитах на квартири буде частково компенсувати держава

Державна програма "Доступна іпотека 7%", що почала діяти в Україні з 1 березня, розрахована на людей із середнім рівнем доходу. Особливих вимог до позичальників держава не пред'являє – всі критерії встановлюють банки-партнери.

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Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня".

Читайте повний текст 2-ї частини інтерв'ю з Сергієм Марченком – Як будуть зростати зарплати, чи можна в 2021-му отримати дешевий кредит, кого змусять повернути субсидії.

"Ця програма... розрахована на людей із середнім для України рівнем доходу. Вона передбачає купівлю житла в кредит із частковою компенсацією державою відсотків... Ми максимально спростили всі формальності, і тепер кредит може брати кожен, хто відповідає іпотечним умовами банку. Головним чином йдеться про платоспроможність клієнта", – сказав Марченко.

Нагадаємо, перші сім'ї вже отримали квартири в кредит під 7%.

А докладніше про правила і вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

Відео: Сьогодні

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