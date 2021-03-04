На кого рассчитана программа ипотеки под 7%? Ответил министр финансов Марченко

Проценты по кредитам на квартиры будет частично компенсировать государство

Государственная программа "Доступная ипотека 7%", которая заработала в Украине с 1 марта, рассчитана на людей со средним уровнем дохода. Особых требований к заемщикам государство не предъявляет – все критерии устанавливают банки-партнеры.

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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

"Эта программа... рассчитана на людей со средним для Украины уровнем дохода. Она предполагает покупку жилья в кредит с частичной компенсацией государством процентов... Мы максимально упростили все формальности, и теперь кредит может брать каждый, кто соответствует ипотечным условиям банка. Главным образом речь идет о платежеспособности клиента", – сказал Марченко.

Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%.

А подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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