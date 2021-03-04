Українська
$ 27,85
33,56
  1. Новости экономики
  2. Новости недвижимости

На кого рассчитана программа ипотеки под 7%? Ответил министр финансов Марченко

4 марта, 06:58

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Проценты по кредитам на квартиры будет частично компенсировать государство

Государственная программа "Доступная ипотека 7%", которая заработала в Украине с 1 марта, рассчитана на людей со средним уровнем дохода. Особых требований к заемщикам государство не предъявляет – все критерии устанавливают банки-партнеры.

Реклама

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

"Эта программа... рассчитана на людей со средним для Украины уровнем дохода. Она предполагает покупку жилья в кредит с частичной компенсацией государством процентов... Мы максимально упростили все формальности, и теперь кредит может брать каждый, кто соответствует ипотечным условиям банка. Главным образом речь идет о платежеспособности клиента", – сказал Марченко.

Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%.

А подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

недвижимость интервью жилье ипотека квартиры кредиты требования кредитование госпрограммы Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносом
Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносомНедвижимость
Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. Инструкция
Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. ИнструкцияНедвижимость
Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на
Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на "вторичке" в КиевеНедвижимость
Квартиры в лизинг под 5% смогут получить не все: у Зеленского перечислили категории
Квартиры в лизинг под 5% смогут получить не все: у Зеленского перечислили категорииНедвижимость
Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: список
Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: списокФинансы
Украинцы скупают квартиры в Польше: как это происходит
Украинцы скупают квартиры в Польше: как это происходитНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять