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Заселятимуть окупантів: у Херсоні в українців рейдерять квартири

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 15:17
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Нерухомість у Херсоні перевіряють окупанти й примусово відбирають для своїх потреб
Для російських окупантів право власності нічого не означає
Для російських окупантів право власності нічого не означає / Фото: Getty Images, Realist, Колаж: Сьогодні

У Херсонській області та Херсоні окупанти готуються до рейдерського захоплення квартир українців.

Відповідний "наказ", підписаний так званим військовим комендантом Херсонської області, підконтрольним окупантам, полковником Віктором Бедриком, оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Як мовиться в наказі, у Херсон мають прибути "громадяни" для проживання. Саме для них планують підготувати житло, відібране в українців.

Наразі окупанти збирають інформацію про квартири в Херсоні, власники яких виїхали з міста. Після формування списків у захоплене рейдерським способом житло поселять "тимчасових переселенців", які прибули із зон активних бойових дій.

Перевірку мешканців та їхніх квартир здійснюють керівники житлових організацій та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

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У мережу злили "наказ" так званого військового коменданта Херсонської області
У мережу злили "наказ" так званого військового коменданта Херсонської області / Фото: Telegram: Pravda Gerashchenko

Хто такий Бедрик?

Зазвичай російські ЗМІ та телеграм-канали не "світять" прізвищ окупантів, особливо якщо вони обіймають керівні посади. Але ще у квітні Центр журналістських розслідувань виявив "злитий" у Мережу документ, підписаний полковником Бедриком.

Віктор Бедрик у росЗМі
Віктор Бедрик у росЗМі / Фото: Центр журналістських розслідувань

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Розслідувачі припускають, що так званим комендантом у Херсонській області призначили Віктора Бедрика, екскомандира бригади РХБЗ із Приморського краю. Документ, підписаний ним, але без прізвища окупанта, поширювали на сайті російського телеканалу "Царьград".

Ще в 2019 році російська газета "Красная звезда" згадувала Бедрика як екскомандира Приморського з’єднання радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту. Знайшли також інформацію в медіа 2013 року про командира Бедрика у в/ч з Лісозаводська Приморського краю – зокрема, він брав участь у військових навчаннях зі стрільби з важких вогнеметних систем "Буратіно".

Ситуація в Херсоні

Українські правоохоронці мають оцінити діяльність військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області від вторгнення РФ. Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у відповідь на запитання, чому не підірвали мости й не підготували населені пункти, заявив:

"Відповідь дуже коротка у тих, хто цією темою займається, – про*бали. Хто, чому і як – розбиратимемося, зокрема в правоохоронних органах".

За інформацією російських ЗМІ, всередині травня у тимчасово окупованому Херсоні можуть організувати псевдореферендум для створення "Херсонської народної республіки" зразка так званих "ЛДНР". Через невдачі армії РФ на фронті подію кілька разів переносили.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Росія планує забрати український Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію. Це адміністративна одиниця, яка недовго проіснувала за часів Російської імперії. Вона містила території:

  • Криму;
  • Херсонщини;
  • частково Миколаївської області;
  • частину нинішньої Донецької області;
  • частину нинішньої Запорізької області.

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що окупанти проводять "референдуми" на півдні України. Він назвав це жалюгідним.

Раніше "Сьогодні" писали, що законний мер міста Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, тож вони поставили свою людину – скандального ексмера Володимира Сальдо – "головою адміністрації" в Херсоні, а новим очільником міста призначили Олександра Кобця.

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