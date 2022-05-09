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Будут заселять оккупантов: в Херсоне у украинцев рейдерят квартиры

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 15:17
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Недвижимость в Херсоне проверяют оккупанты и принудительно отбирают для своих нужд
Для российских оккупантов право собственности ничего не значит
Для российских оккупантов право собственности ничего не значит / Фото: Getty Images, Realist, Коллаж: Сегодня

В Херсонской области и Херсоне оккупанты готовятся к рейдерскому захвату квартир украинцев.

Соответствующий приказ, подписанный так называемым военным комендантом Херсонской области, подконтрольным оккупантам, полковником Виктором Бедриком, обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Как говорится в "приказе", в Херсон должны прибыть "граждане" для проживания. Именно для них планируется подготовить жилье, отобранное у украинцев.

Сейчас оккупанты собирают информацию о квартирах в Херсоне, владельцы которых уехали из города. После формирования списков в захваченное рейдерским способом жилье поселят "временных переселенцев", прибывшие из зон активных боевых действий.

Проверку жильцов и их квартир осуществляют руководители жилищных организаций и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

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В сеть слили "приказ" так называемого военного коменданта Херсонской области
В сеть слили "приказ" так называемого военного коменданта Херсонской области / Фото: Telegram: Pravda Gerashchenko

Кто такой Бедрик?

Обычно российские СМИ и телеграм-каналы не "светят" фамилии оккупантов, особенно если они занимают руководящие должности. Но еще в апреле Центр журналистских расследований обнаружил "слитый" в Сеть документ, подписанный полковником Бедриком.

Виктор Бедрик в росСМИ
Виктор Бедрик в росСМИ / Фото: Центр журналистских расследований

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Расследователи предполагают, что так называемым комендантом в Херсонской области назначен Виктор Бедрик, экскомандир бригады РХБЗ из Приморского края. Документ, подписанный им, но без фамилии оккупанта, распространялся на сайте российского телеканала "Царьград".

Еще в 2019 году российская газета "Красная звезда" упоминала Бедрика как экс-командира Приморского соединения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты. Нашли также информацию в медиа 2013 года о командире Бедрике в в/ч из Лесозаводска Приморского края – в частности, он участвовал в военных учениях по стрельбе из тяжелых огнеметных систем "Буратино".

Ситуация в Херсоне

Украинские правоохранители должны оценить деятельность военного командования и чиновников, отвечавших за оборону Херсонской области от вторжения РФ. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ответ на вопрос, почему не взорвали мосты и не подготовили населенные пункты, заявил:

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается, – про*бали. Кто, почему и как – будем разбираться, в частности в правоохранительных органах".

По информации российских СМИ, в середине мая во временно оккупированном Херсоне могут организовать псевдореферендум по созданию "Херсонской народной республики" образца так называемых "ЛДНР". Из-за неудач армии РФ на фронте событие несколько раз переносили.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Россия планирует забрать украинский Херсон, чтобы воспроизвести Таврическую губернию. Это административная единица, которая недолго просуществовала во времена Российской империи. В нее входили территории:

  • Крыма;
  • Херсонщины;
  • частично Николаевской области;
  • части нынешней Донецкой области;
  • части нынешней Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что оккупанты проводят "референдумы" на юге Украины. Он назвал это жалким.

Ранее "Сегодня" писали, что законный мэр города Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с оккупантами, поэтому они поставили своего человека – скандального экс-мэра Владимира Сальдо – "главой администрации" в Херсоне, а новым главой города назначили Александра Кобца.

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