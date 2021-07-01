Агрохолдингам не сподобалися правила. Чим відкриття ринку землі не влаштовує великий бізнес

Міністр агрополітики Лещенко запевнив, що з 1 липня для великих агровиробників нічого не змінилося

Агрохолдинги не хотіли обмежень на покупку землі / Фото: AFP, Сьогодні

Остання редакція закону про ринок землі невигідна великим агрохолдингам, так як відкриття ринку розраховане на малий і середній бізнес. Більш того, з 1 липня агрохолдинги продовжать не купувати, а орендувати землю, бо ринок поки що запрацював лише для фізичних осіб. Але навіть коли це обмеження буде знято, великі компанії не зможуть купити більше 100 гектарів – за перевищення нормативу у них будуть конфісковувати ділянки.

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Про це в інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів міністр агрополітики Роман Лещенко. За його словами, зараз в руках агрохолдингів знаходяться тільки 25% від загального землекористування.

"Більш того, вони постійно втрачають землю, оскільки людям простіше здати свій пай в оренду малому фермеру (свого сусіда), ніж столичному агрохолдингу", – зазначив міністр.

Він уточнив, що агрохолдинги виступали за ліберальну редакцію закону про ринок землі – з мінімумом або взагалі відсутністю обмежень.

"[Це] коли можна концентрувати багато землі в одних руках. А сьогодні ми через механізм земельного моніторингу будемо все бачити. І якщо вони вийдуть за обмеження в 100 гектарів, у них можуть конфіскувати землю ", – пояснив Лещенко.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні набув чинності закон про відкриття ринку землі. До цього дня в країні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

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Раніше Лещенко також повідомляв, що в Україні на балансі держави залишилося всього 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити по ним все знищені документи.

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