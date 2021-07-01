Агрохолдингам не понравились правила. Чем открытие рынка земли не устраивает крупный бизнес

Министр агрополитики Лещенко заверил, что с 1 июля для больших агропроизводителей ничего не изменилось

Агрохолдинги не хотели ограничений на покупку земли / Фото: AFP, Сегодня

Последняя редакция закона о рынке земли невыгодна крупным агрохолдингам, так как открытие рынка рассчитано на малый и средний бизнес. Более того, с 1 июля агрохолдинги продолжат не покупать, а арендовать землю, ведь рынок пока что заработал только для физических лиц. Но даже когда это ограничение будет снято, крупные компании не смогут купить более 100 гектаров – за превышение норматива у них будут конфисковывать участки.

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Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр агрополитики Роман Лещенко. По его словам, сейчас в руках агрохолдингов находятся только 25% от общего землепользования.

"Более того, они постоянно теряют землю, поскольку людям проще сдать свой пай в аренду мелкому фермеру (своему соседу), чем столичному агрохолдингу", – отметил министр.

Он уточнил, что агрохолдинги выступали за либеральную редакцию закона о рынке земли – с минимумом или вообще отсутствием ограничений.

"[Это] когда можно концентрировать много земли в одних руках. А сегодня мы через механизм земельного мониторинга будем все видеть. И если они выйдут за ограничение в 100 гектаров, у них могут конфисковать землю", – объяснил Лещенко.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине вступил в силу закон об открытии рынка земли. До этого дня в стране действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Ранее Лещенко также сообщал, что в Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов га, и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все уничтоженные документы.

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