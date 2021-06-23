На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10 мільйонів – міністр агрополітики

Документи на більшість госземель, зі слів Лещенка, за 30 років були знищені, щоб цю землю приватизувати

В Україні на балансі держави залишилося лише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити по них всі документи, щоб мати можливість здавати в оренду.

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Про це розповів міністр аграрної політики Роман Лещенко в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"На балансі держави залишилося 750 тисяч гектарів землі. Це землі на акті постійного користування – Академії аграрних наук, Міноборони, Пенітенціарної служби, Міністерства освіти, відомчих державних пыдприэмств... за якими сьогодні ми відновлюємо всі правовстановлюючі документи.

Зі слів Лещенка, документи за згаданими землям за 30 років були знищені, "щоб цю землю розбазарити, приватизувати".

Міністр додав, що після відновлення документів ці держземлі планують передати у земельний банк України.

"Ми в законі прописали, що держава має право викуповувати землі. І ми хочемо ці 750 тис га землі здавати через прозорі аукціони в оренду, а на акумульовані кошти викуповувати землю у тих громадян, які хочуть відчужувати", – заявив Лещенко.

Він уточнив, що згадані 750 тисяч га земель будуть в національному фонді для наукових досліджень, забезпечення реалізації національних програм тощо.

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При цьому раніше, за словами міністра, у державній власності було 10 мільйонів гектарів земель, з них 5 млн було виведено в приватну власність, а 8 млн га станом на 2021 рік перебувають поза зоною оподаткування.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко закликав громадян не продавати землю, оскільки він переконаний, що земля завжди буде рости за капіталізацією та вартістю оренди.

Ми також писали, що за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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