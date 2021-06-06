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У Сальвадорі біткоїн може стати офіційним платіжним засобом

6 червня, 13:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Президент Наїб Букела направить до Конгресу Сальвадора відповідний законопроєкт – він впевнений, що це допоможе зростанню економіки країни

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Наступного тижня президент Сан-Сальвадора Наїб Букела направить до Конгресу країни законопроєкт, яким запропонує зробити криптовалюту Bitcoin законною валютою.

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Про це він сказав під час конференції, присвяченій біткоїнам у Флориді, передає Reuters.

"У короткостроковій перспективі це створить робочі місця і допоможе забезпечити доступ до фінансових послуг тисячам людей за межами формальної економіки", – каже Букела.

Він впевнений, що просування фінансової доступності допоможе зростанню економіки Сальвадора. Також, багато громадян, які працюють за кордоном зможуть без проблем відправляти гроші на батьківщину.

"Завдяки використанню Bitcoin сума, одержувана більш ніж мільйоном сімей з низьким доходом, буде щорічно збільшуватися на мільярди доларів", – сказав президент.

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Відзначимо, що в Сальвадорі більше 70% населення працює в неформальній економіці і не має банківського рахунку.

"Якщо його план буде підтриманий Конгресом, ця центральноамериканська країна буде першою в світі, яка офіційно прийняла цифрову валюту. Bitcoin буде використовуватися разом з доларом США, офіційною валютою Сальвадора", пише BBC.

Раніше ми повідомляли, після того як курс біткоїна обрушився через твіти глави Tesla Ілона Маска, колектив хакерів Anonymous звинуватив мільярдера в надмірному впливі і зневазі до інвестицій звичайних людей. Вони пообіцяли помсту Маску.

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