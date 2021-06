У Сальвадорі біткоїн може стати офіційним платіжним засобом

Наступного тижня президент Сан-Сальвадора Наїб Букела направить до Конгресу країни законопроєкт, яким запропонує зробити криптовалюту Bitcoin законною валютою.

Про це він сказав під час конференції, присвяченій біткоїнам у Флориді, передає Reuters.

"У короткостроковій перспективі це створить робочі місця і допоможе забезпечити доступ до фінансових послуг тисячам людей за межами формальної економіки", – каже Букела.

Він впевнений, що просування фінансової доступності допоможе зростанню економіки Сальвадора. Також, багато громадян, які працюють за кордоном зможуть без проблем відправляти гроші на батьківщину.

"Завдяки використанню Bitcoin сума, одержувана більш ніж мільйоном сімей з низьким доходом, буде щорічно збільшуватися на мільярди доларів", – сказав президент.

Welcome to the future #Bitcoin pic.twitter.com/j30vcZVXvJ