"Ми йдемо". Хакери обіцяють помсту Маску за обвалений твітом біткоїн

У колективі Anonymous засумнівалися, що Маск щиро хоче поліпшити світову економіку, і звинуватили його в знущанні над людьми

Після того як курс біткоїну обвалився через твіт глави Tesla Ілона Маска, колектив хакерів Anonymous звинуватив мільярдера в надмірному впливі і зневазі до інвестицій звичайних людей. Вони пообіцяли помсту Маску.

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Відповідну заяву вони оприлюднили у відеозверненні.

Зазначимо, що після публікації криптовалюта просіла на 3%.

"Поки у працьовитих людей мрії руйнуються через ваші публічні істерики (твіти), ви продовжуєте знущатися над ними. Ви можете вважати себе найрозумнішою людиною, але тепер ви зустріли гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Ми йдемо", – заявили хакери.

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Також вони зазначили, що прагнення Маска до поліпшення світової економіки нещире.

"Схоже, що ваше прагнення врятувати світ більше пов'язано з комплексом переваги і рятівника, ніж з реальною турботою про людство", – додали в повідомленні.

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Як відомо, курс біткоїну впав після цитати з пісні групи Linkin Park "In the End". На зображенні було написано:

Вона: Я знаю, що сказала, що між нами все буде скінчено, якщо ти процитуєш ще одну пісню Linkin Park, але я знайшла декого іншого.

Він: Значить, урешті решт це не мало жодного значення?

Пост Ілона Маска в Twitter

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Нагадаємо, твіти та заяви Ілона Маска останнім часом серйозно впливають на котирування біткоїна.

У січні 2021 року Маск згадав біткоїни у своїй біографії у Twitter, і курс криптовалюти різко злетів. Однак у травні курс біткоїна впав після заяви Маска, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїні . Падіння посилилися на тлі твіта мільярдера, у якому інвестори побачили натяк на те, що компанія готується до продажу купленої раніше криптовалюти.