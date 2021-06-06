В Сальвадоре биткоин может стать официальным платежным средством

Президент Наиб Букеле направит в Конгресс Сальвадора соответствующий законопроект – он уверен, что это поможет росту экономики страны

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

На следующей неделе президент Сан-Сальвадора Наиб Букеле направит в Конгресс страны законопроект, которым предложит сделать криптовалюту Bitcoin законным денежным средством.

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Об этом он сказал во время конференции, посвященной биткоину во Флориде, передает Reuters.

"В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами формальной экономики", – говорит Букеле.

Он уверен, что продвижение финансовой доступности поможет росту экономики Сальвадора. Также, многие граждане, которые работают за границей смогут без проблем отправлять деньги на родину.

"Благодаря использованию Bitcoin сумма, получаемая более чем миллионом семей с низким доходом, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов", – сказал президент.

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Отметим, что в Сальвадоре более 70% населения работает в неформальной экономике и не имеет банковского счета.

"Если его план будет поддержан Конгрессом, эта центральноамериканская страна будет первой в мире, официально принявшей цифровую валюту. Bitcoin будет использоваться вместе с долларом США, официальной валютой Сальвадора", – пишет BBC.

Ранее мы сообщали, после того как курс биткоина обрушился из-за твита главы Tesla Илона Маска,коллектив хакеров Anonymous обвинил миллиардера в чрезмерном влиянии и пренебрежении к инвестициям обычных людей. Они пообещали месть Маску.