В Сальвадоре биткоин может стать официальным платежным средством

На следующей неделе президент Сан-Сальвадора Наиб Букеле направит в Конгресс страны законопроект, которым предложит сделать криптовалюту Bitcoin законным денежным средством.

Об этом он сказал во время конференции, посвященной биткоину во Флориде, передает Reuters.

"В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами формальной экономики", – говорит Букеле.

Он уверен, что продвижение финансовой доступности поможет росту экономики Сальвадора. Также, многие граждане, которые работают за границей смогут без проблем отправлять деньги на родину.

"Благодаря использованию Bitcoin сумма, получаемая более чем миллионом семей с низким доходом, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов", – сказал президент.

