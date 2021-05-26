Криптовалюта проти політики. Як Іран рятується від санкцій за допомогою біткоїну

Використання криптоактівів дозволяє країні обходити торгові та фінансові обмеження, що введені на міжнародному рівні

Майнінг криптовалют в Ірані вийшов на державний рівень / Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images, REUTERS/Lisi Niesner

На відносно невеликий за територією та населенням Іран припадає аж 4,5% світового майнінгу біткоїну. Річ у тому, що криптовалюта дозволяє країні обходити санкції США та Європи – таким чином Іран отримує можливість опосередковано "експортувати" нафту й оплачувати імпорт в обхід фінансових обмежень.

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Схема проста: Іран використовує нафту для виробництва електроенергії, електроенергію – для майнінгу біткоїну, а продаж криптовалюта приносить країні реальні гроші. Крім того, отримані біткоїни можна безпосередньо використовувати для оплати імпорту, що дозволяє обійти санкції стосовно платежів через іранські фінансові установи.

Про це йдеться в результатах дослідження, яке провели аналітики Elliptic.

"Біткоїн та інші мережі криптоактівів працюють на електриці, і в досить великій кількості. Майнери запускають енергоємні комп'ютери, які обробляють нові транзакції та додають їх у блокчейн. У свою чергу, майнери отримують винагороду в біткоїнах – як за транзакційні збори, так і за чеканку нових біткоїнів. Процес майнінгу ефективно перетворює енергію на криптовалюту" , – пояснили аналітики.

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В цілому іранські майнери споживають до 600 МВт електроенергії – такий рівень видобутку приносить приблизно 1 млрд доларів щорічно. А щоб зробити стільки електроенергії, потрібно близько 10 млн барелів нафти. Іран навіть офіційно визнав видобуток біткоїнів привабливою можливістю для економіки, що страждає від нестачі готівки, але має надлишок нафти і природного газу.

Цікавий факт: багато з тих, хто проводить біткоїн-транзакції і платить комісії іранським майнерам, знаходяться в США – країні, яка ініціювала санкції проти Ірану.

"Якщо 4,5% видобутку біткоїну базується в Ірані, існує ймовірність в 4,5%, що будь-яка транзакція з біткоїни включатиме оплату комісії іранському майнеру", – зазначили в Elliptic.

Нагадаємо, Іран визнав видобуток криптовалют промислової діяльністю в 2019 році і почав ліцензувати майнерів. Тоді ж Іран запустив забезпечену золотом криптовалюту PayMon.