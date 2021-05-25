Goldman Sachs визнав біткоїн інвестиційним активом і дозволить його купувати

Американський банк, найімовірніше, дозволить клієнтам безпосередньо вкладати гроші і в інші криптовалюти, зокрема Ethereum

Біткоїн можна буде купити вже через 2 інвестбанки / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/David Gray

Інвестиційний банк Goldman Sachs визнав біткоїн інвестиційним активом, що проходить фазу прийняття. Голова департаменту цифрових активів банку Метью Макдермотт зазначив, що інтерес інституційних інвесторів до криптовалют зростає. Тобто біткоїн, незважаючи на його занадто високу волатильність, все ж може перетворитися на справжній ринковий інструмент.

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Про це Макдермотт повідомив в листі до Global Marco Research, передає CoinDesk. За його словами, клієнти Goldman Sachs, крім біткоїна, звертають увагу і на Ethereum.

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При цьому Макдермотт попередив, що розвиток ринку цифрових активів все ще перебуває під загрозою. Негативний вплив на нього можуть справляти непослідовні дії регуляторів по всьому світу.

Цікаво, що Goldman Sachs першим серед найбільших інвестиційних банків США створив відділ для торгівлі криптовалютою та іншими цифровими активами. Сам банк інвестував у криптовалютні компанії ще 2018 року.

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У другому кварталі 2021 року абоненти Goldman Sachs зможуть безпосередньо інвестувати в криптовалюти.

Goldman Sachs став другим великим інвестиційним банком, що додасть таку можливість. Першим був Morgan Stanley, який дозволив інвестувати в біткоїн-фонди заможним клієнтам та інвестиційним компаніям.

Нагадаємо, фінансові аналітики неодноразово попереджали непрофесійних інвесторів: в криптовалюти не можна вкладати останнє, адже інвестиції можна втратити повністю. Раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер також пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.