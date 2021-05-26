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Криптовалюта против политики. Как Иран спасается от санкций с помощью биткоина

26 мая, 11:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Использование криптоактивов позволяет стране обходить торговые и финансовые ограничения, введенные на международном уровне

Майнинг криптовалют в Иране вышел на государственный уровень

Майнинг криптовалют в Иране вышел на государственный уровень / Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images, REUTERS/Lisi Niesner

На относительно небольшой по территории и населению Иран приходится аж 4,5% мирового майнинга биткоинов. Дело в том, что криптовалюта позволяет стране обходить санкции США и Европы – таким образом Иран получает возможность опосредованно "экспортировать" нефть и оплачивать импорт в обход финансовых ограничений.

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Схема проста: Иран использует нефть для производства электроэнергии, электроэнергию – для майнинга биткоина, а продажа криптовалюты приносит стране реальные деньги. Кроме того, полученные биткоины можно напрямую использовать для оплаты импорта, что позволяет обойти санкции в отношении платежей через иранские финансовые учреждения.

Об этом говорится в результатах исследования, которое провели аналитики Elliptic.

"Биткоин и другие сети криптоактивов работают на электричестве, и в довольно большом количестве. Майнеры запускают энергоемкие компьютеры, которые обрабатывают новые транзакции и добавляют их в блокчейн. В свою очередь, майнеры получают вознаграждение в биткоинах – как за транзакционные сборы, так и за чеканку новых биткойнов. Процесс майнинга эффективно преобразует энергию в криптовалюту", – объяснили аналитики.

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В целом иранские майнеры потребляют до 600 МВт электроэнергии – такой уровень добычи приносит примерно 1 млрд долларов ежегодно. А чтобы произвести столько электроэнергии, нужно около 10 млн баррелей нефти. Иран даже официально признал добычу биткоинов привлекательной возможностью для экономики, которая страдает от нехватки наличных денег, но имеет избыток нефти и природного газа.

Любопытный факт: многие из тех, кто совершает биткоин-транзакции и платит комиссии иранским майнерам, находятся в США – стране, инициировавшей санкции против Ирана.

"Если 4,5% добычи биткоина базируется в Иране, существует вероятность в 4,5%, что любая транзакция с биткоином будет включать оплату комиссии иранскому майнеру", – отметили в Elliptic.

Напомним, Иран признал добычу криптовалют промышленной деятельностью в 2019 году и начал лицензировать майнеров. Тогда же Иран запустил обеспеченную золотом криптовалюту PayMon.

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