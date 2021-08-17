Цифрове пограбування століття: хакер повернув майже всю вкрадену криптовалюту

Платформа Poly Network була зламана, з неї вивели понад 600 млн доларів в цифрових активах. Хакер "Mr. White Hat" пояснив, навіщо це зробив

Зламаній платформі повернули гроші / Фото: REUTERS, Getty Images / Teera Konakan

Історія з "криптопограбуванням століття", коли хакери зламали платформу Poly Network і вивели 611 млн доларів у кількох криптовалютах, отримала несподіване продовження. Виявилося, що найбільшу криптокрадіжку здійснило не угруповання, а один-єдиний хакер. Більш того – він готовий повернути всі гроші. Хакер запевняє, що організував крадіжку не заради наживи, а щоби показати прогалини в безпеці системи.

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Хакер, який назвався "Mr. White Hat" ( "містер Білий Капелюх") вже перевів на рахунки платформи 260 млн доларів, ще частина суми знаходиться в процесі переказу. Недоступними залишаються 33 млн доларів, що були заморожені у криптогаманці, пише CoinDesk.

Це пограбування стало найбільшою крадіжкою цифрових активів за всю історію. До цього рекордною була атака на криптовалютну біржу Coincheck в 2018 році, коли хакери вкрали 550 млн доларів.

Після злому Poly Network запропонувала заплатити хакеру 500 тис.доларів за знайдену уразливість, але той відмовився.

"Гроші означають для мене зовсім небагато. Деяким людям платять за злом, але я б скоріше платив за веселощі", – відповів "Mr. White Hat".

Платформа запевняє, що вже усунула проблеми з безпекою. Кілька команд фахівців зараз проводять фінальну перевірку системи.

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Poly Network – це платформа децентралізованого фінансування (DeFi). Вона спрощує транзакції по передачі або обміну токенами між різними блокчейнамі. Наприклад, клієнти можуть використовувати Poly Network для передачі біткоїн з блокчейна Ethereum в сервіс обміну Binance.

Інші криптовалютні злочини

На початку 2018 року в Японії сталася одна з наймасштабніших операцій з розкрадання кріптоактівов з моменту їх появи. тоді хакери викрали криптовалюти на 400 млн доларів.

У 2019 хакери зламали одну з найбільших криптовалютних бірж Binance і вкрали понад 40 мільйонів доларів в біткоіни.

Крадіжка криптовалюта відбувається і в Україні. У 2018 році група кіберзлочинців, яка базувалася в Україні, вкрала у інвесторів криптовалюти на 50 мільйонів доларів.

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