Цифровое ограбление века: хакер вернул почти всю украденную криптовалюту

Платформа Poly Network была взломана, с нее вывели более 600 млн долларов в цифровых активах. Хакер "Mr. White Hat" объяснил, зачем это сделал

Взломанной платформе вернули деньги / Фото: REUTERS, Getty Images / Teera Konakan

История с "криптоограблением века", когда хакеры взломали платформу Poly Network и вывели 611 млн долларов в нескольких криптовалютах, получила неожиданное продолжение. Оказалось, что крупнейшую криптокражу совершила не группировка, а один хакер. Более того – он готов вернуть все деньги. Хакер уверяет, что организовал кражу не ради наживы, а чтобы показать бреши в безопасности системы.

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Хакер, который назвался "Mr. White Hat" ("мистер Белая Шляпа") уже перевел на счета платформы 260 млн долларов, еще часть суммы находится в процессе перевода. Недоступными остаются 33 млн долларов, которые оказались замороженными на криптокошельке, пишет CoinDesk.

Это ограбление стало крупнейшей кражей цифровых активов в истории. До этого рекордной была атака на криптовалютную биржу Coincheck в 2018 году, когда хакеры украли 550 млн долларов.

После взлома Poly Network предложила заплатить хакеру 500 тыс. долларов за найденную уязвимость, но тот отказался.

"Деньги значат для меня совсем немного. Некоторым людям платят за взлом, но я бы скорее платил за веселье", – ответил "Mr. White Hat".

Платформа уверяет, что уже устранила проблемы с безопасностью. Несколько команд специалистов сейчас проводят финальную проверку системы.

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Poly Network – это платформа децентрализованного финансирования (DeFi). Она упрощает транзакции по передаче или обмену токенами между различными блокчейнами. Например, клиенты могут использовать Poly Network для передачи биткоинов из блокчейна Ethereum в сервис обмена Binance.

Другие криптовалютные преступления

В начале 2018 года в Японии произошла одна из самых масштабных операций по хищению криптоактивов с момента их появления. Тогда хакеры похитили криптовалюту на 400 млн долларов.

В 2019 году хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance и украли более 40 миллионов долларов в биткоинах.

Кража криптовалюты происходит и в Украине. В 2018 году группа киберпреступников, которая базировалась в Украине, украла у инвесторов криптовалюты на 50 миллионов долларов.

Напомним, также украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений (ни одна из них – не биткоин).

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