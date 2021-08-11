Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини криптовалют

Кріптовалютное пограбування століття: хакери викрали 600 млн доларів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
11 серпня, 16:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Платформа Poly Network попросила хакерів повернути кошти і пригрозила їм судом
Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Невідомі хакери зламали платформи Poly Network і вивели понад 600 млн доларів США в декількох криптовалютах. Обсяг викрадених коштів став найбільшим в історії децентралізованих фінансових сервісів.

Реклама

Про це повідомляє агентство Reuters .

Хакерська схема

За даними аналітичної компанії The Block, хакери могли отримати доступ до закритого ключа для підпису транзакцій. Зломщики роздобули адреси гаманців, які скидали учасникам платформа Poly Network і через які вивели криптовалюти.

Платформа закликала клієнтів, які постраждали від кібератаки, блокувати ключі, що приходять з невідомих адрес.

Читайте також:

Реклама

Зараз платформа Poly Network запропонувала кіберзлочинцям зв'язатися з ними, щоб домовитися і повернути кошти. В іншому випадку платформа погрожує подати в суд. Чи залучені правоохоронні органи до розслідування крадіжки, Poly Network не повідомляє.

Кріптовалютні злочини

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Який сьогодні курс долара?
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном?
Читати
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти