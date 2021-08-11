Кріптовалютное пограбування століття: хакери викрали 600 млн доларів

Платформа Poly Network попросила хакерів повернути кошти і пригрозила їм судом

Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Невідомі хакери зламали платформи Poly Network і вивели понад 600 млн доларів США в декількох криптовалютах. Обсяг викрадених коштів став найбільшим в історії децентралізованих фінансових сервісів.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Хакерська схема

За даними аналітичної компанії The Block, хакери могли отримати доступ до закритого ключа для підпису транзакцій. Зломщики роздобули адреси гаманців, які скидали учасникам платформа Poly Network і через які вивели криптовалюти.

Платформа закликала клієнтів, які постраждали від кібератаки, блокувати ключі, що приходять з невідомих адрес.

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Зараз платформа Poly Network запропонувала кіберзлочинцям зв'язатися з ними, щоб домовитися і повернути кошти. В іншому випадку платформа погрожує подати в суд. Чи залучені правоохоронні органи до розслідування крадіжки, Poly Network не повідомляє.

Кріптовалютні злочини