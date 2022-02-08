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Спецсубсидія для мешканців Донбасу: що це таке та який розмір виплат

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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8 лютого, 18:18
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Спецсубсидії виплачуватимуть влада на місцях
Спецсубсидії для жителів Донбасу: що відомо
Спецсубсидії для жителів Донбасу: що відомо / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів створив спеціальну програму програму субсидування для українців, які живуть на прифронтовій лінії у Донецькій та Луганській областях.

Як розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю каналу "Дом", субсидія у розмірі 1500-1700 грн належить тим людям, які опалюють свої житлові будинки за допомогою електрообігрівача.

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За її словами, увійшла зруйнувала інфраструктуру Донбасу, тому багато жителів регіону залишилися без газового та електроопалення, і використовують обігрівачі, щоб підтримувати у будинках комфортну температуру.

"І ми зробили виняток, і всім населеним пунктам, які знаходяться на лінії розмежування, дали право на субсидію за тарифами, як для електроопалення. Тобто вони обігріваються електрообігрівачами. І ми їм надали таку можливість. А це 1500-1700 грн ", – сказала Лазебна.

Подібний механізм запущено для мешканців Донецької області. Зараз Кабмін працює з адміністрацією Луганської області, щоб місцева влада допомогла українцям отримати ці субсидії.

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Субсидія онлайн

Субсидії на комуналку в Україні отримують близько 2,5 мільйонів домогосподарств, але далеко не всі українці ознайомлені із розміром призначеної соцдопомоги. Дізнатися про субсидії можна досить легко:

  • зайдіть на сайт ІОЦ Мінсоцполітики;
  • оберіть область, де ви проживаєте, населений пункт, вулицю, номер будинку чи квартири;
  • отримайте інформацію про призначення субсидії на оплату комунальних послуг на екрані.

Нагадаємо, "Сьогодні" дізнавалися, як не залишитися без допомоги на комуналку і чому 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.

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