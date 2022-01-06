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Як дізнатися про субсидію онлайн: інструкція

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 07:00
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В Інформаційно-обчислювальному центрі Міністерства соціальної політики України містяться дані про стан субсидії
Дізнатися онлайн про субсидію може будь-який українець
Дізнатися онлайн про субсидію може будь-який українець / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні понад 2,6 млн домогосподарств отримують субсидію на комуналку, та не всі українці знають, який розмір соцдопомоги їм призначили.

"Сегодня" розповідає, як дізнатися про статус та розмір субсидії онлайн.

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В Інформаційно-обчислювальному центрі Міністерства соціальної політики України містяться дані щодо стану субсидії, номер заяви, розмір нарахованої субсидії за рік або місяць, населений пункт та період отримання виплат.

Для оформлення допомоги від держави потрібні такі дані: кількість людей, прописаних у квартирі чи будинку, їхній загальний дохід та розмір комунальних платежів за місяць.

Як дізнатися про субсидії?

  • Зайдіть на сайт ІОЦ Мінсоцполітики.
  • Виберіть область, де ви мешкаєте, населений пункт, вулицю, номер будинку або квартири.
  • Отримайте інформацію про призначення субсидії на оплату комунальних послуг на екрані.

Як не залишитись без субсидії?

Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж три місяці. Нарахування буде припинено, якщо заборгованість вища, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів.

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Якщо є заборгованість, то громадяни мають звернутися до постачальників послуг та укласти із ними договір про реструктуризацію боргу.

Чи є заборгованість, можна перевірити у Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.

Раніше ми повідомляли, що "тисяча за вакцинацію", яку одержують українці в рамках програми "єПідтримка", не впливає призначення житлової субсидії.

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Нагадаємо, "Сегодня" дізнавалися, як не залишитися без допомоги на комуналку і чому 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.

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