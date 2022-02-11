Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

На 40% і більше: як українцям заощадити на комуналці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 12:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заощаджувати воду та електроенергію дуже легко та просто
Як заощаджувати на комуналці: поради
Як заощаджувати на комуналці: поради / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Комунальні платежі – головний біль майже для кожного українця. Багато жителів нашої країни впевнені в тому, що тарифи на ЖКГ дуже дорогі і мають бути набагато дешевшими. Але існує відразу кілька способів знизити витрати на комунальні витрати, якими можуть наслідувати кожен з нас.

Про це повідомляє видання "Обозрєватєль".

Реклама

Як українцям заощаджувати на опаленні?

Заощадити сімейний бюджет допоможе наявність у підвалі багатоповерхового будинку індивідуального теплового пункту. А якщо ще й утеплити стіни – сума в платіжку приємно здивує.

За словами експерта у сфері ЖКГ Олега Попенко, комплексна термомодернізація "хрущовки" потягне приблизно на 10 тис. дол . з однієї квартири. Але, є варіант і дешевше – встановити персональний тепловий пункт з погодним регулюванням.

Його вартість коливається від 100 тис. грн і вище. Окупність – 2-3 роки, а передбачувана економія – до 40% тепла у розрахунку на квартиру.

Реклама

Утеплюємо труби з гарячою водою у підвалі

Такий спосіб допоможе зменшити втрати тепла ще до 10%.

Ще можна поставити сучасні двері та вікна в під'їзді, утеплити сам підвал і дах багатоповерхівки.

Як заощадити на воді та електроенергії?

Все досить просто — користуватися ресурсами лише тоді, коли в цьому є гостра потреба. Наприклад:

Реклама
  • завжди закривати кран з водою доки чистите зуби вранці та ввечері;
  • не користуватись старими електроприладами;
  • вимикати світло, коли виходите з кімнати навіть на кілька хвилин.

Якими будуть комунальні тарифи у 2022 році

Економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Кіян розповів у коментарі "Урядовому кур'єру", що зараз у світі та Україні формуються спекулятивні ціни на блакитне паливо.

"Це почалося ще багато місяців тому. Світ лихоманить. Скорочуються постачання газу до Європи. Тут суто політичні фактори. У грудні були низькі температури. Проте навесні все стане на свої місця і, гадаю, ринок газу заспокоїться. Знизяться і ціни" , – Каже він.

Експерт вважає, що тарифи на газ для населення з весни 2022 року можуть подорожчати приблизно на 10-12%, але не більше.

Тим часом, за прогнозами Міненерго, тарифи на опалення цього року теж збільшаться – приблизно на 16%. Але подорожчання трапиться не раніше 2023-2024 рр.:

  • 2023 року українці платитимуть на 10% більше;
  • 2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

Раніше ми дізнавалися, де житимуть українці через 30 років, і що зміниться у їхніх будинках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва На 40% і більше: як українцям заощадити на комуналці Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Вимоги, про які ви не знали: чи потрібно ФОПам вести облік доходів та витрат Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький На 40% і більше: як українцям заощадити на комуналці Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43482.72

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3100.92

Litecoin (LTC)

132.97

Ripple (XRP)

0.82

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти