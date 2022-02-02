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Як раніше вже не буде? На що чекати від тарифів на комуналку у лютому

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 06:10
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Розповідаємо, за що заплатимо більше, а що не зміниться взагалі
Якою буде комуналка у лютому?
Якою буде комуналка у лютому? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У лютому вартість деяких тарифів зазнала невеликих змін. Зокрема, йдеться про тарифи на газ.

Згідно з даними "ГазПравди", найвигіднішу річну пропозицію, порівняно з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м.

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Решта компаній залишила ціни незмінними. Наразі вони на рівні:

  • "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) — 7,79 грн за кубометр;
  • Neogas — 7,80 грн за куб. м;
  • "Трейд КП Луцькводоканал" — 7,88 грн за куб. м;
  • "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" — 7,89 грн за куб. м;
  • "Палівенерго" — 7,90 грн за куб. м;
  • "Енергогарантія" — 7,95 грн за куб. м.

"Нафтогаз України" свій річний тариф не змінила, становить він 7,96 грн за кубометр.

Решта компаній виставила цінники в межах 7,98 — 11,99 грн за кубометр.

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З 1 травня вартість газу буде переглянута, оскільки саме тоді закінчиться термін дії зафіксованих на рік тарифів.

Електроенергія та вода

З 1 жовтня Кабмін "заморозив" ціни і на електроенергію для українців. Переглянуть їх лише тоді, коли закінчиться опалювальний сезон.

Тож у лютому встановили ціни:

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  • для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт*год.

Тарифи на воду для українців встановили ще з 1 січня 2022 року. Тому у лютому для побутових споживачів встановили такі ціни:

  • КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;
  • КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн;
  • КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн.

У столиці тарифи на воду зросли в середньому на 20% і становлять близько 30,38 грн за 1 кубометр з ПДВ.

Прогнози можливих цін на тарифи в майбутньому

У Міненерго прогнозують, що тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости і в 2023-2024 роках на 10% та 7,5% відповідно.

Економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян зазначає в коментарі "Урядовому кур’єру", що нині у світі й Україні формуються цілком спекулятивні ціни на блакитне паливо.

Велику роль відіграють суто політичні чинники, а також те, що у грудні були низькі температури повітря. Весною, за словами експерта, все стабілізується, і ринок газу заспокоїться.

    Нагадаємо, що через збільшення цін на енергоносії продукти харчування зросли в ціні. Зокрема, стосується це соняшникової олії, мʼяса, хліба та капусти.

    Раніше ми писали, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через застосунок "Дія".

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